Denuncia Jorge Carlos Ramírez Marín actos de “vandalismo político”

El candidato a la alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, denunció que está siendo víctima de “vandalismo político” de parte de sus adversarios, toda vez que sus mantas y carteleras están siendo retiradas y destruidas.

El problema, señaló, es grave si se toma en cuenta que no solo destruyen la propaganda que está en la vía pública, sino que sus adversarios han llegado al extremo de retirar y robar las mantas colocadas en su propia casa.

“En un video captado por las cámaras podemos ver cómo llega un automóvil en altas horas de la noche, se baja una persona, hace un forcejeo y desprende las mantas del muro de mi casa”, relató.

En su cápsula matutina que transmite en redes sociales, Ramírez Marín se preguntó cómo es posible que, con las restricciones qué hay por el “toque de queda”, la autoridad no pueda detectar que destruyan su propaganda, particularmente el de las carteleras que están a la vista.

“Hay que ponerle fin a estos actos de vandalismo político, no es posible que se cometan arteramente y no pase nada, que no se castigue a los responsables”, subrayó.

El candidato del PRI-PRD calificó estos hechos como “actos desesperados” y señaló que no caerá en la intimidación, pero sí exige que se le ponga un alto.

Insiste en un debate con su rival del PAN

Por otro lado, Ramírez Marín recalcó su disposición de debatir con el actual alcalde con licencia Renán Barrera Concha, en un ejercicio en el que participen todos los aspirantes a la presidencia municipal y que se realice con las reglas del Iepac.

“La política es conversación, es diálogo, es construcción. Más de una vez hemos estado de acuerdo, pero cuando no hay acuerdo, debe haber una confrontación de ideas para que la gente analice y decida. Para eso sirve el debate”, apuntó.