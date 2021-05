La Coparmex se reúne con grupo de candidatos

La Coparmex Mérida concluyó anoche sus dos rondas de “Conversaciones con candidatos a la alcaldía de Mérida”, donde sus directivos y socios escucharon los planes de gobierno municipal y probables soluciones que ofrecen los aspirantes a los problemas más sentidos de la capital yucateca.

El primer bloque de cinco candidatos participó en las conversaciones el día 13 pasado y ayer lo hicieron Verónica Camino Farjat, de Morena; Nelly Ortiz Vázquez, Nueva Alianza; Herbé Rodríguez Sahuí, Encuentro Solidario; Ismael Peraza Valdez, Fuerza por México; y Nínive Zúñiga Zetina, Redes Sociales Progresistas.

Para la candidata de Morena una de las áreas con mayor problemas del municipio es el ordenamiento de la ciudad, allí están los problemas y se traban quienes quieren invertir, además, hay distintos criterios, si se trata de una empresa grande hay facilidades, pero las empresas locales pasan un verdadero martirio. Ofrece trabajar por una Mérida ordenada y otorgar licencias y permisos en 5 días para las obras, lo que significa que habrá mayores ingresos para las finanzas municipales.

Camino Farjat ve en el futuro a una Mérida con mucha inversión, innovadora y respetuosa de los derechos humanos y una ciudadanía que recupere su dignidad. Quiere una ciudad más humana.

Como ha propuesto, piensa regresar el Carnaval y su sede saldrá de una consulta ciudadana, pero no lo regresará al Paseo de Montejo por la ciclovía.

En materia de seguridad capacitará a la policía municipal, tendrán protocolos para la atención de cualquier situación, tendrán coordinación con la SSP y mejorará la iluminación del alumbrado público como una forma de prevenir los delitos.

Para ella, la principal causa de corrupción son los servidores públicos ineficientes y los trámites engorrosos.

Ampliará la participación del Consejo consultivo del presupuesto y gasto, pavimentará las calles y mejorará el sistema de rebombeo de los drenajes para evitar las inundaciones y no cree que la construcción de un drenaje sanitario sea la única solución para evitar la contaminación del manto freático.

Nelly Ortiz ofreció hacer un análisis para reubicar tramos de la ciclovía porque tiene información de que causa perjuicios a los comercios, ocasiona multas y no hay tantos ciclistas donde las construyeron.

Su principal reto es conocer la situación en que está la administración del ayuntamiento y ofrece que no usará la política como un trampolín. Sólo quiere ser alcaldesa para mejorar la ciudad porque crece en forma desordenada y no se atienden todos sus problemas y velar para que no se siga desforestando.

Su mayor preocupación y por ello dará prioridad es el servicio de recoja de basura porque el relleno sanitario está muy lleno, pretende mejorar el reciclaje y producir composta, además, dice, en los fraccionamientos y el relleno sanitario no se trata las aguas residuales por lo que supervisaría que cumplan las normas ambientales.

Presupuesto

Herbé Rodríguez ofreció a la Coparmex revisar las funciones del consejo consultivo del presupuesto, daría voz y voto a sus integrantes y quiere que sea un instrumento ciudadano que de resultados. Propondrá un Plan Maestro de Desarrollo Urbano para que haya un control de la mancha urbana y para que la ciudad crezca en forma ordenada, para que los servicios sean eficientes y los desarrolladores respeten las donaciones de tierras para áreas verdes.

Buscará conciliar con los líderes de los mercados la solución del ambulantaje y quizá los reubique en los mercados en forma progresiva o surja alguna otra alternativa en esos diálogos.

Para él sí es necesario estudiar la posibilidad de la construcción de un drenaje sanitario en la ciudad, quizá se pueda realizar por zonas y tarde años por su alto costo, pero sí se necesita en estos tiempos.

Si es alcalde, tendría una relación de respeto, cordial y con una visión de servicio con las otras autoridades de gobierno, evitará la confrontación, pero levantará la voz cuando se trate de afectar a los meridanos.

Crecimiento

Ismael Peraza reconoció que una parte de Mérida es exitosa por su alto desarrollo urbano, crecimiento y servicios, pero hay otras Méridas donde se plasma las desigualdades, por lo que trabajará para que haya una sola Mérida en iguales condiciones, algo muy difícil de lograr en tres años.

Ofrece aplicar una estrategia para aumentar la oferta turística de Mérida, entre ellas embellecer el primer cuadro de la ciudad, organizar eventos artísticos, serenatas, convertir los barrios en mágicos y fortalecer el fideicomiso de promoción turística, aunque esta figura depende del gobierno estatal.

Sus prioridades son mejorar las vialidades porque están en muy mal estado, en el sur hay ausencia de infraestructura básica, colonias sin calles pavimentadas ni banquetas ni agua y alcantarillado. La urgencia más grande está en la prestación de los servicios públicos y mejorar los mercados municipales porque están en un punto de cierre.

También ampliaría la participación ciudadana en el consejo consultivo de presupuesto y aceptará las opiniones porque el recurso estará destinado para la atención de las demandas ciudadanas.

“Mérida está creciendo desordenadamente, hay que corregir muchas cosas, hay varios ejemplos en Ciudad de México que me gustaría tomar para emparejar el desarrollo y la sustentabilidad”, dijo. “Me propongo revisar muy a fondo el plan municipal de desarrollo y hacer una reingeniería, hoy mi visión es que tenemos una Mérida fragmentada, una Mérida rica y una Mérida con carencias”.

Nínive Zúñiga enfocó su participación en destacar la creación de varias instituciones municipales como la función pública, de salud mental, seguridad de las construcciones, consejería jurídica, el seguro facultativo, y un plan de descentralización de los servicios públicos para que la solución de los reportes sea más rápido.

Trabajará de la mano con el gobierno del estado para solucionar problemas viales y del transporte público y le pedirá concesiones para que el ayuntamiento opere un metrobús con pago de tarjeta y una línea de transporte rosa para mujeres.

También gestionará dos universidades públicas Benito Juárez para las comisarías, construcción de bancos de bienestar, la creación de una zona rosa para la sociedad diversa que dejaría, según sus cálculos, una derrama de 3,600 millones de pesos y generaría muchos empleos porque habría discotecas, bares, restaurantes, entre otros establecimientos de diversión.

Para ella, el área más problemática del ayuntamiento es el mercado por la corrupción galopante y latente, pero le cerrará la llave a esta fuga de recursos municipales.

Visualiza un futuro para Mérida como una ciudad progresista, cercana a la gente, innovadora, sustentable y con avances tecnológicos digitales.

Resolvería el problema del carnaval con una consulta ciudadana, pero si no hay acuerdo dejaría esta festividad en Xmatkuil.

Donde echó a volar la imaginación es en materia de seguridad porque quiere que la policía municipal abarque toda la ciudad y las comisarías, que la corporación se convierta en una especie de guardia nacional y trabajaría de la mano con la SSP.— Joaquín Chan Caamal

Encuentro A distancia

Ayer se realizó la segunda parte del foro “Conversaciones con candidatos a la alcaldía de Mérida”.

Mecanismo

Todos los candidatos tuvieron 10 minutos para una exposición libre de sus propuestas, proyectos y planes y otros 15 minutos para que respondan a 18 preguntas formuladas por los consejeros del sindicato patronal. La segunda ronda de conversaciones tuvo problemas de transmisión por fallas en internet, suspensión de energía eléctrica y fallas de conexión por la fuerte lluvia que cayó en la ciudad durante la tarde, pero todos concluyeron su participación con interrupciones.

Afectados

Los más afectados fueron Nelly Ortiz y Peraza Valdez porque perdieron la señal antes de que concluyan sus tiempos.