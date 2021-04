Marko Cortés critica extinción de programas federales

En su visita a Mérida para apoyar la candidatura de Renán Barrera Concha a la alcaldía, Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, pidió a los simpatizantes que no permitan que “la mancha destructora morenista” invada la ciudad.

“No permitamos que el ‘morenavirus’ contagie esta ciudad, no lo permitamos. Todo lo que toca Morena lo echa a perder”, expresó el dirigente nacional panista durante el arranque de campaña de Barrera Concha en la colonia La Mielera.

El político señaló que los morenistas quitaron el Seguro Popular solo por razones ideológicas sin sentido, al igual que el Fondo de Desastres Naturales.

“Han quitado recursos de enfermedades catastróficas. Qué harían los niños con cáncer, las personas con diálisis, si no estuviera el gobierno del Estado que les ayude a curar sus enfermedades, el gobierno federal ya no se hace cargo de las enfermedades costosas”, subrayó.

Tras insistir que todo lo que Morena toca lo destruye, Cortés Mendoza mencionó que el gobierno federal también quitó el programa de Pueblos Mágicos que sirve para atraer turismo, así como el Fondo de Promoción Turística.

“Es bien fácil destruir; realmente lo difícil es construir, es hacer, es poner un tabique arriba de otro. Ponernos a pelear ente hermanos, entre parientes, entre buenos y malos es fácil; darnos de la mano y caminar juntos es difícil. Y por eso hoy festejo que aquí estemos con todo con Renán y estemos juntos”, indicó.— IVÁN CANJUL EK

Por ello, invitó nuevamente a los meridanos a no permitir la invasión de Morena.

“Que desde aquí le pongamos un alto a Morena y a la destrucción del país. No lo permitamos, por eso, además de votar por Renán, vengo a pedirles que apostemos por todo, por Rommel Pacheco y Cecilia Patrón. México requiere equilibrio y contrapeso hoy más que nunca.

“De nada nos sirven los diputados federales ‘levanta manos’ de lealtad ciega morenista. Esos nos sirven de nada al país, ni proponen ni construyen. Dicho de otra forma: ni pichan ni cachan ni dejan batear”, señaló durante su mensaje.

Aunque sus aseveraciones hacían ver a Morena como una amenaza, Marko Cortés aseguró a los medios de comunicación al final del mitin que en todas las mediciones que tiene el Comité Ejecutivo Nacional, Renán Barrera está muy por arriba de cualquier otro de los contrincantes.

“Estamos ganando y estamos creciendo. No tenemos la menor duda de que Mérida volverá a ser azul y seguirá siendo encabezada por Renán Barrera. Eso se confirma encuesta tras encuesta y, además, con el reconocimiento de la gente de que el trabajo que se ha hecho salta a la vista”.

De un vistazo

Delincuencia

Marko Cortés comentó que autoridades estadounidenses señalaron hace un mes que un tercio del territorio nacional es controlado por la delincuencia organizada. “En Mérida, en Yucatán esto no ocurre, y eso es debido a gobiernos como el de Renán que sí se han fajado el pantalón, donde al delincuente se le trata como delincuente y no con abrazos. Al delincuente que se detiene se le mete a la cárcel, no se le libera. Esa es la gran diferencia”.