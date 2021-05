“Mérida, hecha un caos”

Víctor Cervera: Entré a esto para reparar la ciudad

“Tenemos una ciudad sumida en el abandono, con gente desesperada ante las malas decisiones por la pandemia, que no se le escucha, un presupuesto que se usa para beneficiar a unos cuantos... por eso ofrecemos unirnos los ciudadanos, hagamos a un lado los colores y los pleitos, y vamos a trabajar por Mérida, vamos a recuperar nuestra ciudad entre todos” expresó Víctor Cervera Hernández, candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano.

En el debate organizado por el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, el abanderado naranja se refirió a los servicios públicos municipales y orden territorial, al exponer su propuesta de un plan de desarrollo urbano y económico de la zona metropolitana y el urgente trabajo de repavimentación de calles.

“Mérida está hecha un caos, lo que se tiene que hacer es trabajar, hacer a un lado la corrupción que ha permitido que la ciudad se desborde en un crecimiento desmedido”, afirmó.

El candidato del PAN y alcalde con licencia le preguntó a qué ciudad se iría a vivir que fuera mejor que Mérida, a lo que Víctor contestó: “Esa es una forma de pensar mediocre, al igual que su administración. Yo por supuesto que no huyo de mi ciudad, entré a esto para reparar la ciudad del caos en la que usted la ha metido, no me pienso ir a vivir a otra ciudad, para mí la ciudad de Mérida, esté como esté, es mi ciudad y voy a trabajar con toda la ciudadanía para repararla”.

En un llamado a los meridanos para recuperar la ciudad, en el marco del ejercicio cívico y democrático de la elección, invitó a sumarse al proyecto ciudadano.

“Tenemos un grave problema en la ciudad, pero no podemos perder la esperanza. Aquí está Movimiento Ciudadano, ofrecemos unirnos todos los ciudadanos y trabajar por Mérida, los invito a que voten por Víctor Cervera este 6 de junio, una persona formada en el trabajo, con honradez y hablando de frente”, puntualizó.

“Este 6 de junio mandemos un mensaje claro: es el momento de un gobierno ciudadano, un gobierno que trabaje por Mérida, nosotros seremos ese gobierno con el apoyo y en unidad con la ciudadanía”, expresó Víctor Cervera, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal.

El abanderado naranja encabezó a los candidatos de MC que participaron en el Foro C 2021 “Conciencia, Consenso y Compromiso” convocado por el Club Libanés de Mérida, que preside Sergio Asís Abraham Rodríguez.

El crecimiento y desarrollo económico, la movilidad, las finanzas públicas y el tejido social fueron algunos de los temas que se abordaron durante la ronda de preguntas.

En su oportunidad, Víctor Cervera comentó que “el tejido social es algo que nos hace fuertes, es lo que permite que seamos una ciudad segura, por eso le apostamos al trabajo de prevención con la cultura y el deporte, abriremos los centros comunitarios en las colonias y comisarías”.

Asimismo, expuso ante los integrantes del Club su proyecto de trabajo, que redirigirá el presupuesto para los asuntos prioritarios, como la reactivación económica, la cual deberá avanzar en coordinación con el empresariado yucateco.

Luego destacó el compromiso de cero tolerancia a la corrupción, un gobierno con total transparencia y el trabajo de la mano con los órganos consultivos, colegios de profesionistas y la ciudadanía.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad para construir el gobierno ciudadano que Mérida merece.

“Dejemos a un lado los temas partidistas, aquí nos estamos jugando el futuro de nuestra ciudad y de nuestro estado. Hagamos a un lado los colores partidistas y los pleitos, juntémonos como ciudadanos y vamos a votar este 6 de junio por Víctor Cervera y por los candidatos de MC, mandemos un mensaje muy claro: en Mérida y en Yucatán la ciudadanía es la que manda, no los corruptos ni los flojos”, apuntó.

Para finalizar, el cónsul honorario de Líbano en la península de Yucatán, Ricardo Elías Dájer Nahum, agradeció la participación de los candidatos de MC al ejercicio cívico, donde las preguntas realizadas son un reflejo de las inquietudes como comunidad y como ciudadanía para ejercer un voto con conciencia.