Propuesta de morenistas para no votar por candidatos impuestos

La derecha se infiltra en Morena, asegura consejera nacional del partido

MÉRIDA, Yucatán.- Miguel Ángel Martínez Contreras, activista, socio y miembro fundador de Morena en Yucatán informó este viernes que la imposición de candidatos de otros partidos para contender en las próximas elecciones por Morena ha causado inconformidad, por esa razón, los morenistas están promoviendo las candidaturas ciudadanas en todo el país.

Martha Asyd Gaytán, consejera nacional de Morena y Miguel Ángel Martínez Contreras, activista y miembro fundador de Morena en Yucatán, durante una rueda de prensa ofrecida este viernes 30 de abril de 2021 en Mérida, Yucatán.- (Foto: Valerio Caamal Balam)

Imposición de candidatos

Durante una rueda de prensa que se llevó al cabo en Casa Santiago, el activista comentó que en todo el estado se ha promovido la recaudación de firmas para protestar por la imposición de candidatos.

Causó sorpresa el caso de Muna, donde en una semana uno de los candidatos aspirantes de Morena logró recabar 2,300 firmas autógrafas directamente domicilio por domicilio y, ayer (jueves) estuvimos en Muna y los habitantes de esta localidad decidieron nombrar a Ernesto Mugarte como candidato del pueblo a la alcaldía. "Él ya esta aceptado y el pueblo se lo pidió".

Candidaturas ciudadanas

El activista señaló que la dirigencia de Morena no tomó en cuenta a Mugarte para la candidatura oficial, pero ahora, "tenemos ya el primer candidato ciudadano registrado en Muna, Yucatán".

Miguel Martínez aseguró que hay varios municipios que están buscando esas candidaturas.

"Nosotros estamos invitando a la sociedad civil de cualquier partido que sea para que puedan promover a un candidato o candidata que represente a la sociedad civil y nosotros vamos a respaldar esa candidatura", dijo el morenista.

Martínez Contreras dijo que esta es una oportunidad para que la sociedad elija a sus gobernantes, "esta es una puerta nueva que se abre en la democracia, este es el cambio verdadero que estamos esperando en el país para que sean los pueblos en forma autónoma quienes nombren a sus representes o a sus gobiernos municipales o estatales".

Y agregó, "Estamos aquí esta mañana para convocar a esa sociedad yucateca que se ve agraviada por la falta de seriedad, por la falta de madurez política que muchos partidos nuevos presentaron en este registro de candidatos".

Buscan candidato para el Ayuntamiento de Mérida

El político morenista dijo que un grupo de personas está empeñado en que ahora sea la sociedad civil la que presente una candidata o candidato idóneo para el Ayuntamiento de Mérida.

Miguel Martínez admitió que se creó una situación difícil para los simpatizantes del partido Morena. Tras evaluar las opciones consideraron que con la figura del candidato ciudadano "le estamos dando una opción" a la ciudadanía para elegir a su gobernante, aquí en Mérida y en diferentes comunidades del interior del Estado.

Martínez Contreras convocó a quien desee participar en este proyecto para promover una candidatura ciudadana en su comunidad.

Aseguró que el triunfo del candidato ciudadano será válido aunque no se haya registrado ante las autoridades electorales, como hicieron los partidos políticos.

¿Cómo votar por los candidatos ciudadanos?

Para votar por los candidatos ciudadanos, las personas deberán escribir el nombre del candidato en el recuadro que esta en blanco en las boletas electorales.

En el encuentro con los representantes de los medios, el activista mostró un ejemplo de cómo será la boleta electoral avalada por el INE, en el documento se puede observar un recuadro en blanco para poner el nombre del candidato ciudadano.

"El magistrado Flavio Galván lo dice con claridad que el voto si cuenta y están obligadas las autoridades a respetar la voluntad del pueblo", aseguró Martínez Contreras.

Recordó que la figura del candidato ciudadano existe desde antes de este proceso electoral, pero, en esta ocasión este movimiento le va "a dar vida".

"Y ¿por qué le vamos a dar vida? Por el cochinero que hemos visto dentro de los partidos políticos, eso nos motiva a darle vida a esta parte que es un derecho que tenemos los mexicanos de votar y ser votado".

Sin recursos para la campaña

Explicó que en el caso de las candidaturas ciudadanas no cuentan con apoyo, propaganda, camisetas ni gorras. "El que participa en este rubro no esta participando por interés económico porque no esta invirtiendo nada en campaña".

Comentó que si él fuera candidato de los abstencionistas ganaría y es lo que van a hacer ahora, despertar su conciencia para que voten por un candidato ciudadano.

Miguel Martínez aseguró que los morenistas inconformes con la imposición ademas de que ya firmaron en las mesas para registrar su inconformidad, darán sus votos a los candidatos cuidadanos “se los puedo asegurar“.

En busca de 50 mil firmas

Expuso que tienen la meta de recabar 50 mil firmas en todo el estado, para decirle a Mario Delgado que lo que hicieron sus delegados fue un absurdo en contra de la voluntad de la base morenista.

Dijo que hasta ahora han recabado 10,000 firmas, y agregó, "la persona que se anime a ser candidato puede tener una garantía de 10 mil votos a favor o más".

Los interesados en participar en esta propuesta pueden comunicarse al teléfono 9991 499725.

La situación en Morena no es casual

En la rueda de prensa también participó Martha Asyd Gaytán, consejera nacional de Morena, quien explicó que la situación en la que se encuentran en este momento no es casualidad no es circunstancial tampoco, es algo que fue planeado hace mucho tiempo.

Siempre he dicho que no debemos subestimar a la derecha. La derecha desde que Andrés Manuel López Obrador subió al poder tomó una consigna: desaparecer a Morena.

La derecha se infiltra en Morena

"Entonces lo que estamos haciendo realmente es defender a Morena que nació con los más grandes ideales que se puedan ver y que ahora lo están pervirtiendo desde dentro metiendo a candidatos perversos. Como saben que no pueden en las urnas con Morena entonces lo infiltraron", expuso la consejera.

Y agregó, "lo que estamos haciendo es presentar opciones y dejar muy claro a toda la población, en todos los niveles, que no es Morena la que esta cometiendo esta aberración de meter candidatos del PRI, del PAN y del PRD y sobre todo conocidísimos como corruptos".

"No es Morena es un grupo muy bien armado y muy bien pagado desde el centro, desde el mismo centro de Morena que los envió a todos los estados de la república para desbaratar toda la labor que ya teníamos lograda los comités ejecutivos estatales", expuso entre otros conceptos la consejera.