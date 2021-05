Para que el crecimiento de Mérida sea planificado, ordenado y genere beneficios a la población, el candidato a la alcaldía de la capital yucateca, Jorge Carlos Ramírez Marín propuso la creación de un Consejo de Evaluación de Obras Públicas.

El grupo estará integrado por gente de la sociedad civil y por especialistas en materia de ingeniería, arquitectura, impacto ambiental y social, que se encargarán de hacer la evaluación del costo beneficio de las obras que se pretendan construir en la ciudad.

“El Consejo participará en la construcción del presupuesto destinado a obras públicas en la aplicación del mismo de manera transparente”, enfatizó.

Ramírez Marín indicó que “el Ayuntamiento no puede ser una oficina de trámites, debe ofrecer mecanismos para una planeación urbana que genere beneficios a los ciudadanos. La participación de organizaciones del sector son indispensables, si no hacemos algo, la ciudad se nos va a ir de las manos y el futuro sería caótico y eso es lo que se trata de frenar, el caos urbano. No más caos urbano”.

Durante el foro “Desarrollo Urbano Sostenible, Movilidad y Patrimonio”, en el que el abanderado del PRI-PRD se reunió con un grupo de expertos y especialistas en la materia, acompañado de igual forma de la candidata al Distrito IV federal, Gabriela Cejudo, ofreció iniciar los trabajos de coordinación con este sector en el mes de junio.

Revisión de avances

Propuso que en la primera semana de trabajos se realicen foros para escuchar las inquietudes y propuestas de quienes se dedican a estos temas y, en la segunda semana, desarrollar una serie de talleres para comenzar a llevar a la práctica las mejores opciones para implementar en Mérida.

De esta manera, Ramírez Marín señaló que los trabajos que emanen de estas reuniones comenzarán a aplicarse desde el primer día de su administración, porque se requieren medidas urgentes, bien planeadas y que se sustenten con las voces de los ciudadanos y de los especialistas.

Saludos previo a la realización del foro “Desarrollo Urbano Sostenible, Movilidad y Patrimonio”. De inicio, expuso Jorge Carlos Ramírez Marín dos propuestas: la creación de un Consejo de Evaluación de Obras Públicas y la implementación del programa "Caja Transparente" (Cortesía)

Además propuso hacer un “corte de caja”, es decir, una revisión exhaustiva de la Agenda 2020-2050 en materia de desarrollo urbano.

Esta acción, dijo, debe incluir los temas de sustentabilidad y medio ambiente, crecimiento ordenado de la urbanización, movilidad y transporte, entre otros.

“Les propongo que le demos una revisión completa a los temas de normatividad y de agenda en materia de desarrollo urbano en junio, para que cuando comience la nueva administración en septiembre, no sea a planear y preguntar, entraremos a ejecutar y cumplir las determinaciones que ya tomamos”, sentenció.

Que se cumpla la ley

De igual forma, hizo énfasis en el cumplimiento cabal de la normatividad en materia de desarrollo urbano, con la aplicación estricta de la misma sin distinción ni preferencias.

“No habrá más letra muerta, tengamos una ley que sí se cumpla. Seremos estrictos en su aplicación. La ley será conocida, indiscutible y aplicable a todos desde una plataforma digital”, manifestó.

Y para garantizar la transparencia en la aplicación de la normatividad, presupuesto, contratación y ejecución de las obras, Ramírez Marín presentó el proyecto “Caja Transparente”.

“En esta caja cualquier ciudadano va a poder entrar a revisar la adjudicación de obras, contratos y todas las determinaciones que se tomarán y además, podrán ser seguidas en tiempo real”, suscribió.

Ramírez Marín aseguró que la base de las acciones y del plan de gobierno de la administración municipal será la participación ciudadana.

Asistentes

En el foro participaron: Miguel Sosa, presidente del Colegio de Arquitectos; Gonzalo Santana, presidente de la Asociación Mexicana de Geotextiles; Laura López, presidenta de Liderazgo Internacional Interdisciplinario; María Marín, presidenta de Ammeyuc; Gilberto Vera, director de Infraestructura Ferroviaria de la Península; Francisco Martín, presidente de la Federación Agronómica de Yucatán; y los exFIUADY Abigail (no se proporcionó su apellido), Edgar Caamal y Marco Aguilar.

Asistieron de igual forma Ricardo Chanona, consultor en infraestructura; Francisco Gorostiza, consultor en ferrocarriles; Raúl Monforte, presidente de la Asociación Nacional de Energía Renovable; Elías Cisneros, vicepresidente nacional de la Sociedad de ingeniería en Iluminación; Miguel Novelo, expresidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas; Rogelio Pérez, presidente de Corresponsabilidad y Responsabilidad Social; Antonio Peniche, vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de Urbanistas; Marco García, vicepresidente de la Asociación Yucateca de Constructores Eléctricos, y Manuel Martín, presidente de la Asociación de Fútbol del Estado de Yucatán.

También Alberto Villalobos, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Yucatán; Miguel García, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán; Martina Brito, presidenta de Colegio Yucatanense de Arquitectos; Jorge Hau, vicepresidente de la Asociación Yucateca de Ingeniería de Costos; Alejandro Aké, expresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Yucatán; David González, presidente de Fundación ExAtec; Enrique Duarte, director de arquitectura de la Universidad Mayab; Vida González, directora del Centro Educacional Luis Álvarez Barret y Alfonso González, candidato a regidor.