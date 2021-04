Ramírez Marín lamenta división en Mérida

Alentado con banderolas y porras de “JC” y “Marín a la alcaldía”, el senador con licencia Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato común del PRI y PRD a la alcaldía de Mérida, empezó ayer a pedir el voto de los electores meridanos con críticas a las administraciones panistas porque fomentan desigualdad que se ha acentuado en el municipio, el de las dos Méridas.

El priista visitó el mercado Lucas de Gálvez, realizó un recorrido por el Centro Histórico y fue al parque y mercado de Santa Ana.

El candidato priista dijo que pide el voto para dejar atrás las administraciones que han propiciado las dos ciudades en una sola.

Aunque es triste hablar de esta desigualdad social, económica, de desarrollo inmobiliario y tecnológico, el candidato aseguró que “la verdad es que sí hay dos Méridas: la Mérida tradicional y la Mérida moderna”.

“Por desgracia, a lo largo de los últimos años pareciera que el trabajo sistemático de las administraciones panistas, de quienes la han encabezado por casi una década, ha sido separar y separar esta ciudad, mostrarla cada vez más convertida en dos polos”.

Por un lado, se tiene “una Mérida donde hay servicios, que se ofrece a los visitantes y al extranjero, que se promueve como el mejor lugar para vivir y que se vende; por el otro lado, está una Mérida donde más del 80% no alcanza dos salarios mínimos, donde el 84% vive en condiciones de hacinamiento”.

En su mensaje en Santa Ana, el aspirante calificó de inaceptable la desigualdad que se ha acentuado en el municipio, el de una Mérida que se promueve en los folletos y otra que prefiere esconderse bajo la alfombra.

“Esa Mérida (del sur) no aparece en los folletos de los nuevos desarrollos residenciales, en esa Mérida no estamos pensando cuando les ofrecemos una ciudad ecológica, una ciudad con tecnología de punta”.

“Es falso que una joven pueda ir al parque a estudiar para ahorrar datos y hacer su tarea por internet, en esa Mérida pagaría las consecuencias por hacerlo, en esa Mérida es falso que puedas creer que hay oportunidades para todos. No es verdad”, indicó.

“Esa separación nos ha llevado a los extremos en todo, casi hemos estado convencidos que todo tiene que ser confrontación”.

Ramírez Marín también recordó que le tocó rescatar ciudades enteras dentro de lodo, bajo el agua y resurgieron, incluso, en una de esas ciudades los vecinos bautizaron una calle como Paseo de Montejo en honor a él, que dirigió el rescate y propició una nueva forma de vida.

Por ello apuntó que caminará en la ciudad para pedir el apoyo de los meridanos y convencerlos de que sí es posible tener una Mérida para todos.

Experiencia

El senador con licencia ofreció su experiencia administrativa adquirida en los altos cargos desempeñados en la administración pública y su capacidad de negociación para lograr acuerdos positivos que propicien una ciudad igualitaria, equitativa, de oportunidad de mejores empleos y que sea moderna para todos.

Ramírez Marín se definió como un político que da resultados y confía que será el alcalde de la ciudad para llevar hacia el futuro a este pequeño país que se llama Mérida.

Ramírez Marín también visitó una oficina que será su casa de campaña en la esquina de la calle 47 con Paseo de Montejo, frente a la glorieta del Monumento a los Montejo, y dirigió un mensaje al pie de la estatua de Andrés Quintana Roo en el parque de Santa Ana.

El candidato estuvo acompañado de su familia, de los integrantes de su planilla, de las candidatas a diputadas Gabriela Cejudo Valencia, del distrito federal 4; Karla Franco Blanco, candidata plurinominal; y Carolina Herrera Casares, candidata del distrito local 2, y por un grupo de simpatizantes que guardaron la sana distancia para evitar el contagio de Covid-19.

Servicios de calidad

Por otra parte, Ramírez Marín afirmó que es posible ofrecer a los más necesitados servicios de calidad y bajo costo como lo hace con la clínica comunitaria Marín, que da servicios iguales a una clínica privada pagando muy poquito.

“Eso es lo que le ofrezco a los meridanos, que confíen en mí para mostrarles el futuro, que confíen en mí para llevarlos al futuro, que confíen en Ramírez Marín porque quiere un Mérida para todos, confíen en Ramírez Marín porque cada vez que le han dado una responsabilidad les ha dado resultados, no les pedí tres años más para ver qué puedo hacer”, dijo en su discurso.

“No han escuchado de mí pretextos echándole la culpa al senador o diputados del pasado que no usaron la tribuna para presentar iniciativas o reclamar lo que le corresponde a Yucatán. Cada vez que los yucatecos me encomiendan una tarea la cumplo y esta no será la excepción”.

El senador con licencia pidió que todos participen en alcanzar el bienestar de la ciudad, ya que es imposible que pueda hacer solo la tarea de construir una Mérida moderna, que muestre al mundo su potencial y que termine la desigualdad entre el sur y el norte.

“Mérida ya no es una ciudad para México, hoy el 26% de los que viven aquí han llegado de otras partes y nos enriquece, y junto con ellos, hoy debemos mostrarle esta ciudad al resto del mundo”, reiteró.

Por último, Ramírez Marín reafirmó que cuenta con la experiencia adecuada para ocupar y sacar adelante a Mérida.

“¿Por qué quiere Ramírez Marín ser presidente municipal? Porque creo que tengo más experiencia que ningún otro para llegar acuerdos, acuerdos constructivos, positivos, productivos, acuerdos que transformen; porque sé que puedo tener un sistema de transporte urbano sin tener que excluir a nadie, al contrario, conservando empleos, promoviendo nuevos empleos, pero dándoles satisfacciones y garantías a los usuarios”.

“Porque creo que los mercados no son para pobres, los mercados son joyas que la ciudad tiene que conservar comenzando con este, mi muy querido mercado de Santa Ana, aquí donde me vieron crecer y que sin la presencia de ellos mi vida no hubiera estado completa”.

“Porque creo que tengo la experiencia de lo que he hecho por otras ciudades desde la Sedatu. No me van a contar cuánto tarda en desaguarse cualquier cavidad o cualquier pozo por profundo que sea”, indicó.

“¡Al Palacio Municipal, rescatemos Mérida, juntos por Mérida!”, lanzó como eslogan de la conquista de esta ciudad.— Joaquín Chan Caamal

Campaña Agenda

Última actividad del día

Para cerrar con su primer día de actividades, el candidato sostuvo un mitin y una caminata con vecinos del fraccionamiento Juan Pablo II. Ahí, los ciudadanos le hicieron llegar a Ramírez Marín sus propuestas y necesidades.