Ramírez Marín promete responder a necesidades de Tixcacal y Xoclán

En su primera actividad territorial de campaña, el candidato del PRI-PRD a la alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, visitó la comisaría de Tixcacal, donde dijo que se necesita que la política sirva a las ciudadanas y ciudadanos.

“Yo no necesito 3 años para demostrar mi trabajo, cada vez que los yucatecos me han necesitado he estado ahí. Este es un trabajo que sé hacer y sé que esta es la gente que necesita que el ayuntamiento cuide, impulse y ayude. Aquí es donde tenemos que estar”, expresó.

Durante el encuentro, el abanderado a la alcaldía pudo escuchar los problemas que aqueja los habitantes de la zona, como doña Patricia, quien dijo que su esposo perdió el empleo desde el inicio de la pandemia, por lo que han tenido que buscar la manera de sobrevivir y mantener a sus dos hijas con la venta de diversos productos en la puerta de su casa.

Vecinos de Tixcacal se dicen olvidados y segregados, porque “aunque pertenecen a Mérida, no gozan ni de las mismas oportunidades, apoyos o servicios, que las personas que radican en la zona urbana de la ciudad”.

En su visita a la comisaría, el candidato priista estuvo acompañado de Pablo Gamboa, candidato a diputado federal por el distrito 03, y de Alfonso Peniche, aspirante a la diputación local del III distrito.

Ramírez Marín expuso que uno de los ejes fundamentales de su gestión al frente del ayuntamiento será la generación de empleo, que les permita a las familias tener un ingreso digno. Además, pondrá énfasis en temas como: salud, educación, servicios públicos de calidad y más oportunidades para todos.

Posteriormente, se dirigió al fraccionamiento Xoclán para hacer una caminata con los vecinos de esa zona y conocer de primera mano las necesidades que tienen desde hace muchos años y esperan sean resueltas.

Puerta por puerta, Ramírez Marín escuchó las historias detrás de cada persona, que piden conseguir un verdadero cambio en la ciudad, una Mérida más incluyente, justa e igualitaria.

Por la tarde, Ramírez Marín acudió al fraccionamiento Residencial del Norte donde, con la participación de los vecinos plantaron un nuevo jardín polinizador para abejas, colibríes, mariposas y otras especies, con el objetivo de ayudar en la conservación del medio ambiente, fauna y flora en la ciudad.

Para cerrar con su primer día de actividades, el candidato sostuvo un mitin y una caminata con vecinos del fraccionamiento Juan Pablo II. Ahí, de igual forma los ciudadanos le hicieron llegar a Ramírez Marín su propuestas, sugerencias y necesidades de la gente y la zona.