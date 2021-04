Ramírez Marín propone ante industriales redefinir la zona metropolitana

Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato a la alcaldía de Mérida, , presentó soluciones concretas a la problemática que enfrentan los empresarios de Yucatán y les ofreció colaborar juntos para rescatar al desarrollo industrial de la crisis en que se encuentra.



En un foro organizado por la Canacintra, Ramírez Marín compartió su conocimiento sobre políticas públicas, en materia de coordinación interinstitucional, homologación de trámites, creación de empleos y reactivación económica.



Durante su participación en el encuentro, donde estuvieron presentes los demás candidatos a la alcaldía, Ramírez Marín aseguró que lo primero que se tiene que resolver son los desequilibrios que a lo largo de los años no se han atendido y se han administrado inercialmente.



“El trabajo fundamental del presidente es poner de acuerdo a la gente y sin el sector industrial esto no puede llevarse a cabo. Uno de los trabajos es redefinir la zona metropolitana, no lo hemos hecho más que desde el punto de vista del desarrollo urbano y es indispensable comenzar a realizarlo desde el ejercicio de la planeación”, detalló.

“Más allá del entusiasmo”

Ramírez Marín aseguró que potenciar la iniciativa “Hecho en Yucatán” debe hacerse a fondo, no solo desde las apariencias, a fin de que la derrama económica del consumo local realmente se vea reflejada en los bolsillos de los meridanos.



“La iniciativa es maravillosa, entusiasma. Debe ir más allá del entusiasmo y de las camisetas”, subrayó.



“En la pandemia perdimos la oportunidad de demostrar el potencial de Mérida, ejemplo de ello es el enorme gasto en despensas que se realizó durante la pandemia. ¿Acaso no hay industriales que elaboren galletas, productos de limpieza? Hay que pasar del entusiasmo a los hechos, de las formas al fondo, para que esa derrama se refleje en todos, para que los números de proveedores del Ayuntamiento no terminen en el disimulo”, advirtió.

Fomento a la zona metropolitana

El candidato del PRI-PRD también ofreció la creación de una ventanilla única para los trámites de empresas establecidas en la zona metropolitana, vinculación con los municipios colindantes con Mérida, la ampliación de la influencia del Consejo Consultivo del Presupuesto en el Ayuntamiento, así como un nuevo plan de movilidad.



“Las propuestas son claras, tenemos que confiar en la gente. Hay muchas ideas, solo faltan apoyos. Es por ello que generaremos un sistema de créditos a la palabra y sin aval, donde sea el Ayuntamiento el que respalde e incentive a la gente para que se anime a emprender o a crecer su pequeño negocio”, aseguró, en entrevista, al término del foro.

Ramírez Marín abrió la jornada con la siguiente transmisión en vivo, que fue precedida por el estreno de una canción promocional del candidato: