Ratifica sus propuestas

Una aspirante a la alcaldía aclara su ausencia en debate

A pocos días de las elecciones, la candidata a la alcaldía de Mérida por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Nínive Zúñiga Zetina, presentó sus propuestas, entre ellas la construcción de una zona rosa al estilo de la de Ciudad de México.

Acompañada de Mario Jiménez Navarro, presidente estatal de RSP, la candidata aclaró que aunque entró a destiempo a la contienda electoral, desde el primer día de su campaña ha estado difundiendo sus propuestas en foros, redes sociales y entrevistas.

“Hoy vengo a ratificar mis propuestas originales. Estas son propuestas ciudadanas”, indicó la candidata, quien en un principio pretendió aspirar a la alcaldía por el partido Morena.

“Juntos podemos lograr hacer de todas las Méridas que hoy existen una sola Mérida donde todos sean iguales y reciban la misma atención, que tengan todos los mismos servicios públicos de calidad en tiempo y en forma”, comentó Nínive Zúñiga.

Entre sus propuestas se encuentran la creación del Instituto Municipal de la Función Pública que, entre otras acciones, buscará combatir la corrupción dentro del Ayuntamiento.

Nínive Zúñiga afirmó que creará también el Instituto Municipal de Salud Mental que ayudará a que bajen los índices de suicidio, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y la Consejería Jurídica Municipal.

Asimismo, señaló que descentralizará los servicios públicos poniendo puntos de atención en cada distrito de la ciudad.

En materia de vialidad, dijo que colocará semáforos inteligentes, señalética y más pasos peatonales.

Respecto a Desarrollo Social, se comprometió a crear el programa “40 a 64” para que personas en ese rango de edad reciban apoyos.

También aseguró que brindará mayor seguridad social a los habitantes de las comisarías y que en dos de ellas construirá universidades Benito Juárez. Asimismo, dijo que fomentará un Banco del Bienestar.

La candidata señaló que durante su administración repavimentará toda la ciudad, construirá un nuevo periférico, establecerá el Metrobús Meridano y fomentará un transporte rosa exclusivo para mujeres.

A su decir, duplicará el presupuesto destinado a Cultura y que durante su gestión se realizarán festivales, foros y congresos.

Igual se comprometió a crear Radio Mérida, para que la Comuna tenga su propio medio de difusión.

Entre otras propuestas, Nínive Zúñiga destacó la creación de los programas “Jóvenes construyendo bienestar. Mi primer empleo”, el de reforestación “Siembra vida”, así como convertir la perrera municipal en un refugio de adopción.

También se refirió al Carnaval que, dijo, regresará dentro de la ciudad, probablemente en la avenida 128.

Por otro lado, la candidata informó que su ausencia en el debate que el Consejo Coordinador Empresa de Yucatán organizó la tarde del miércoles se debió a un problema familiar.

“Tuve un problema familiar, problema por el que no pude llegar; sin embargo, mi participación siempre estuvo presente. Confirmé mi participación en la Coparmex, hicimos el manifiesto públicamente en la firma del manifiesto por escrito, tuvimos un foro independiente, un Zoom con la cámara, (pero) se me presentó un problema y no pude asistir”.— IVÁN CANUL EK

