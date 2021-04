Renán Barrera lleva un mensaje al sur meridano

Rodeado de decenas de simpatizantes, al ritmo de batucada y con bicicletas y camiones publicitarios, Renán Barrera Concha, candidato del PAN a la alcaldía de Mérida, arrancó su campaña en la colonia La Mielera, en busca de gobernar la ciudad tres años más.

Barrera Concha llegó al asentamiento del sur de la ciudad pasando las 6:30 de la mañana. Luego de saludar a algunos vecinos que madrugaron para verlo, subió al estrado donde ya estaban Marko Cortés Mendoza y Asís Cano Cetina, presidentes nacional y estatal del partido, respectivamente.

Durante su mensaje, de más de 23 minutos, el alcalde con licencia externó su satisfacción de arrancar en La Mielera su campaña para refrendar su triunfo en Mérida. “En este amanecer he decidido renovar mis votos aquí precisamente con todas y con todos ustedes”.

Tras señalar que Mérida ha sido siempre su casa y de sus padres y abuelos, resaltó que siempre da la cara y nunca se esconde, cree en las soluciones y sabe corregir cuando se comete alguna falta.

“Sé escuchar, sé tomar los consejos y, sobre todo, la orientación de la gente que sabe. Sé tomar decisiones difíciles, bastante difíciles que hemos tomado a lo largo de nuestras administraciones, pero lo más importante no es solo tomar decisiones difíciles, sino que sean correctas”.

“Ustedes saben que sé estar del lado de la gente”, añadió el candidato, quien en varios momentos de su discurso fue ovacionado por los asistentes, a quienes se les proporcionaron banderines para que agitaran a cada momento.

Barrera Concha, quien ha gobernado el municipio en dos períodos, aseveró que Mérida requiere seriedad y únicamente la sonrisa de los resultados probados.

Igual dijo que la única razón de la política es el respeto a la dignidad de las personas y que hay que luchar todos los días para que haya justicia económica, social, cultural y que la política llegue a todos los rincones de Mérida.

El candidato señaló que se compromete a más “y aunque otros les pedirán seguramente lo mismo, nunca podrán decir que han acompañado las acciones con sus palabras”.

“Este equipo que ven y su servidor a la cabeza les vamos a cumplir porque ya lo hicimos antes y lo seguiremos haciendo. Si algo pueden tener claro es que están frente a una persona que durante seis años prácticamente ha estado de la mano con ustedes”.

“No hay tiempos de improvisación”, refirió. “En tiempos de incertidumbre se requiere estabilidad y seguir el camino correcto”.

“Hay retos, hay desafíos, hay metas por lograr. Lo hemos hecho antes y lo volveremos a hacer. Les vamos a cumplir porque nos conocen y saben que detrás de nuestras palabras han estado, están y estarán siempre los hechos que hablan más que mil palabras”.

Proyecto de ciudad

En otra parte de su mensaje resaltó que los retos de la Mérida de hoy son los retos de una ciudad que va bien.

“El camino que les planteo, que el Partido Acción Nacional les ofrece y les garantiza, no es el camino fácil, no es el camino cómodo, pero es el camino real, es el camino que ustedes han visto que sí se cumple y no son promesas tras promesas, tras promesas. Es el camino que hace a Mérida una ciudad donde muchos quisieran vivir, donde mucha gente ha venido a vivir”.

Después añadió que hoy Mérida tiene más retos urbanos y humanos “porque nos estamos haciendo más fuertes y no porque nos estemos haciendo más débiles (…) Mérida es cada vez más Mérida, y hoy precisamente vengo invitarlos a este proyecto, el proyecto de la ciudad, el proyecto que cada vez es más Mérida”.

“Este el proyecto de hacer lo que hace falta para que lo bueno llegue a más y más ciudadanos”, expuso, “porque todavía hay personas que hoy están como ustedes (vecinos de La Mielera) estaban hace nueve años, vamos a apoyarlos y ayudarlos para que no haya más Mieleras, sino que tengamos esperanza, tengamos futuro y tengamos hacia dónde caminar”.

Después de los discursos el candidato se dirigió a la entrada de la colonia, donde dio el “banderazo” de inicio de su campaña acompañado de la gente y sus simpatizantes.— IVÁN CANUL EK

Renán Barrera Evento inaugural

En el arranque de campaña tomaron la palabra los panistas Asís Cano y Marko Cortés.

“Morenavirus”

Marko Cortés hizo un llamado a la ciudadanía: “No permitan, señoras, no permitamos, señores, que la mancha destructora morenista invada Mérida. No permitamos que el ‘morenavirus’ contagie esta ciudad, no lo permitan. Todo lo que toca Morena lo echa a perder”.

Asistentes

En la tarima también estaban Jesús Pérez Ballote, Abril Ferreyro, Karla Salazar González, Dafne López Osorio, Víctor Hugo Lozano Poveda, Cecilia Patrón Laviada y Rommel Pacheco, candidatos a diputaciones locales y federales, y Mariana Chan, vecina de la colonia, quien ofreció apoyo de La Mielera a Barrera Concha.