Renán Barrera promete regresar a la alcaldía

Solicitó licencia para enfocarse en su campaña

Mantener a Mérida de pie frente a la pandemia del coronavirus, ante los desafíos de los fenómenos climáticos y los recortes presupuestales federales es la mayor satisfacción que tuvo Renán Barrera Concha como alcalde de la ciudad, cargo que dejó ayer al mediodía para dedicarse a una campaña que le permita su reelección.

Sus últimas dos actividades oficiales como presidente municipal de Mérida fueron un desayuno con los reporteros que cubrieron sus actividades diarias, en el Centro Municipal de Danza, y presidir la sesión extraordinaria de Cabildo donde solicitó y obtuvo licencia para ausentarse por tiempo indefinido del cargo.

Sin embargo, ofreció que volverá a la presidencia porque su administración terminará el 31 de agosto próximo y su compromiso es entregar la administración, ya sea a él mismo si gana la elección.

Barrera Concha aseguró que la mejor satisfacción que se lleva de esta administración es tener una ciudad fuerte, pese a todos los problemas que se fueron presentando.

“Creo que tener a una ciudad que afortunadamente a pesar de todas las circunstancias difíciles que hemos vivido, a pesar de los recortes presupuestales, a pesar de un escenario adverso en la parte climatológica, en salud, en la parte financiera, Mérida ha logrado mantenerse de pie”, destacó. “Es la gran satisfacción que tenemos, por supuesto con retos y desafíos como cualquier ciudad, pero tuvimos resultados muy positivos para la población y la ciudad”.

El alcalde con licencia ofreció que cuando pueda hablar sin trasgredir la ley electoral hablará del desempeño de su administración y durante la campaña presentará el estatus de Mérida, desarrollará una campaña propositiva y de propuestas para el mejoramiento de la ciudad.

Barrera Concha indicó que aunque la ley le permite ejercer la función de alcalde y candidato, por cuestión de equidad y congruencia prefiere solicitar licencia para dedicarse al cien por ciento a su campaña.

“La reelección es una figura nueva que hoy se está ejerciendo, nos falta mucho en temas y cultura cívica para avanzar en el proceso de ratificación en el cargo de una autoridad. No es común en Mérida. En 2014 solo Costa Rica y México no tenían la figura de reelección en el mundo y en Mérida es la primera ocasión que se utilizará”.

“Para nosotros es la excepción, para otros países ya es una regla, en ese sentido, aunque la ley electoral no me obligue a solicitar licencia para hacer campaña, es un tema de equidad y congruencia que me retire para que me dedique al cien por ciento a la campaña, que el gobierno municipal lleve ritmo y su agenda, y que las campañas lleven su agenda. Con esta licencia demuestro que hay una ética política al momento de ejercer esta figura que por primera ocasión se dará, no se puede ser alcalde de 9 a 3 y ser candidato de 5 a 6”.

El candidato panista aseguró si pierde en la contienda electoral regresará a su cargo.— Joaquín Chan Caamal

“Esta administración concluye el 31 de agosto y mi responsabilidad es hasta esa fecha. Independientemente del resultado electoral, yo estaría haciendo la entrega recepción o recepcionando mi propia administración”, afirmó.

Barrera Concha dijo que se siente emocionado por competir de nuevo por la presidencia municipal de Mérida, ya vivió esa emoción, pero ahora es algo especial porque por primera vez en la historia política de la capital yucateca habrá un proceso de reelección.

Como alcalde todavía en funciones, Barrera Concha afirmó que la administración municipal respetará la ley electoral, los trabajadores y funcionarios tienen la advertencia de que no deben hacer proselitismo en horario laboral, pero en su tiempo libre tienen libertad de participar en el activismo político.

Sobre el arranque de su campaña dijo que será hoy en una colonia popular del sur de la ciudad por la que tiene una estimación, fomentará la participación ciudadana en el proceso electoral y hará una campaña de propuestas.

“Me presento al juicio de los ciudadanos de manera libre y sincera, pero pronto regresaré a cumplir el mandato constitucional que me comprometí a trabajar sin descanso durante tres años que aún no termina”, indicó. “Ha sido un honor y lo será siempre trabajar para el bien común de Mérida”.

También informó que su administración se desistió de la denuncia que interpuso contra las mujeres que vandalizaron el Monumento a la Madre a fines de septiembre de 2019, pues ya no hay materia para las pesquisas y se resarcieron los daños.

Hace tres semanas solicitaron el desistimiento ante la Fiscalía General del Estado.

De un vistazo

pp

pp

pp

pp

pp

pp