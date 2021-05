Responde Ismael Peraza y acusa a Rolando Zapata de una "guerra sucia"

MÉRIDA.- El candidato a la alcaldía de Mérida, de Fuerza por México (FXM), Ismael Peraza Valdez, aseguró que los alcances logrados en su campaña ya están incomodando a sus oponentes, quienes iniciaron una guerra sucia en su contra, y responsabilizó directamente a los nuevos dueños de MORENA (Movimiento Regeneración Nacional) Yucatán, Rolando Zapata Bello y Víctor Caballero Durán.

“El día de ayer, por los medíos digitales me enteré de que MORENA interpuso una queja ante el Instituto Electoral del estado de Yucatán en contra de mi persona para retirarme la candidatura. El parchís de la política no pudo evitar mi registro, y hoy, sus números no les están dando”, dijo.

Te puede interesar: Morena pide investigar a un exmilitante, hoy candidato a la alcaldía

Una "campaña de desprestigio"

Es por ello, explicó, que ya comenzaron una campaña de desprestigio a cargo de MORENA en Yucatán, al pedir “sin argumentos, que se retire nuestra candidatura, no lo van a lograr, es simplemente una guerra sucia; estamos trabajando de frente, comprometidos”.

A través de un video que publicó en su página de Facebook, el candidato puntualizó su respeto total a las mujeres, “tengo una visión de perspectiva de género, siempre me he pronunciado por impulsar y apoyar a la mujer en todos los ámbitos de la vida, ha sido mi formación desde joven universitario y, en especial, respetaré siempre a la madre de mis hijos, que no quede duda”.

Mensaje directo a Rolando Zapata

Enseguida, Peraza Valdez se dirigió a los autores de dicha guerra sucia: “tú la empezaste, Rolando Zapata Bello, has destruido al PRI, lo destruiste en el 2018 con tus decisiones, tú impusiste en el 2015 a Verónica Camino en la candidatura del III Distrito local, también como candidata al senado por el PRI-VERDE, acompañando a José Antonio Meade en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy, en 2021, con acuerdos cupulares y abriendo la maleta, pusiste candidatos a lo ancho y largo del estado, empezando con la capital, con tu consentida, tu protegida, Verónica Camino”.

Asimismo, explicó, mientras que FXM ha llevado una campaña de crecimiento y de contacto directo permanente, en un claro avance “con un proyecto ganador”, a MORENA le fue muy mal en un reciente evento estatal, y culpó tanto a Zapata Bello como a Caballero Durán de la debacle del mismo, al convertirlo en “un cascarón, para tristeza de tanta gente y tanto militante que se esforzó para construirlo”.

Pero, contrario a lo que sus adversarios esperan con la guerra sucia y el golpeteo mediático, dijo, “vamos a redoblar esfuerzos, a intensificar nuestro trabajo, el compromiso es con Mérida y los meridanos, vamos a trabajar con honradez para abatir desigualdades y pobreza”.

En su mensaje, invitó a la ciudadanía a rechazar la guerra sucia y a trabajar juntos para construir un gobierno útil para todos.