Rómmel Pacheco niega supuesta renuncia a su candidatura

El clavadista olímpico Rómmel Pacheco Marrufo, candidato a diputado federal por el tercer distrito federal, negó rumores que circulan en redes sociales sobre su presunta renuncia a sus aspiraciones políticas para no perder su beca deportiva de Conade.

A través de su equipo de campaña el yucateco informó que mantiene su compromiso de representar a los yucatecos y al Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados.

"Fake news" en redes sociales

En las últimas horas de ayer sábado y las primeras de hoy en una cuenta “fake”: https://unotvmx.com/ circuló la noticia de la supuesta renuncia.

En el texto decía lo siguiente:

“Al dar como ultimátum las 23:59 horas del día 5 de junio la a Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) aceptó la carta de Rommel Pacheco Marrufo para declinar a su candidatura a diputado federal por el distrito 03 de Yucatán antes de que se cumpla el plazo estipulado para retirarle los apoyos y BECAS permanentemente. Pacheco Marrufo envió este día la misiva de renuncia como candidato de manera irrevocable”

.

Según la misma página, la renuncia del deportista se debía a lo siguiente:

“Debido a la necesidad de cumplir con lo estipulado en el reglamento de CONADE para continuar accediendo a las becas y beneficios económicos del Gobierno Federal me permito informarle que hace unas horas presente mi irrevocable renuncia como candidato a diputado federal por el distrito 3 de Yucatán antes del periodo estipulado por la dependencia que usted dignamente dirige para la invalidación de estos”

.

Supuesto llamado de Rómmel Pacheco

“El tiempo que estuve de campaña aprendí muchas cosas nuevas en un ámbito que no es el mío y sé que en un futuro me servirán de algo, pero preferí seguir por el camino en el que realmente soy experto que es el deporte”

.

“Agradezco al PAN Yucatán la oportunidad que me dio de ser candidato a pesar de no ser panista, ya que me recibieron con los brazos abiertos".



"Invito a todos aquellos que iban a votar por mí que ejerzan el voto útil y sufraguen por el candidato de otro partido que más oportunidad tenga de ganar y evite la continuidad del autoritarismo que hoy nos gobierna en México”.