Se compromete a evitar la imposición

Candidato del PRI firma carta de grupo cívico

Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato a la alcaldía de Mérida por el PRI y el PRD, firmó a petición de la Coordinadora Ciudadana de Yucatán un documento en el que se compromete, en caso de ganar, a respetar y hacer respetar el estado de derecho, evitar imposiciones y gobernar en armonía con la gente, entre otros puntos.

Ricardo Dájer Nahum, integrante de la asociación, mencionó que el cambio de paraderos del transporte público, la colocación de maceteros en las vialidades del Centro Histórico y la construcción de ciclovías han generado una gran controversia entre los meridanos.

Por ello, la coordinadora acordó invitar a todos los candidatos a la presidencia de Mérida a suscribir un escrito en el que se comprometen a respetar de manera irrestricta el estado de derecho que rige a gobernantes y gobernados; que en los primeros 100 días de su gobierno convoque a los ciudadanos para que manifiesten su voluntad y respetarla respecto al cambio de paraderos, los maceteros y las ciclovías.

En el escrito también se estableció promover un plan de movilidad elaborado de manera abierta y transparente, de frente y con la sociedad civil organizada, y mantener a lo largo de su mandato una indoblegable disposición de evitar imposiciones.

Tras la firma de la carta, Ramírez Marín resaltó que es fácil firmar el compromiso. “Lo inaudito es que tengamos que firmar un compromiso y no esté sobreentendido que quien dirige una ciudad nunca puede obviar a sus habitantes”.

Luego añadió que cuando un gobernante impone obras públicas manda la señal de saber y ser más que los gobernados, y que si no las acepta se atenga a las consecuencias.

“Una autoridad que cree que sabe más está perdiéndose la oportunidad de enriquecer todos los días su gobierno con la opinión de la gente (…) Una autoridad que se siente más que sus gobernados ha perdido definitivamente el piso”.

Utilizar a la Policía para imponer “una presunta obra buena” y se les imponga una sanción a los habitantes implica un desconocimiento total de las consecuencias, señaló.

“No quiero una ciudad donde la gente se sienta acosada por la Policía o ponga en tela de juicio el papel de protección que la Policía hace”.

Asimismo, aseguró que durante su gestión no habrá imposiciones y que trabajará de la mano con la sociedad para que tenga acceso a la toma de decisiones.

Además de Dájer Nahum, firmaron como testigos Ariel Avilés Marín, Michell Griffin Ponce, David Candila Espinosa, Sergio Grosjean Abimerhi y José Enrique Gutiérrez López.

Por otro lado, Ramírez Marín dijo que su contrincante del PAN no quiere debatir porque tiene miedo y no quiere contraste.

“Me parece muy triste que quien deba promover el civismo en Yucatán sea uno de los que más tímidamente lo hace, que es escaso específico del Instituto Estatal. No entiendo cómo el consejero encargado de organizar los debates puede ir a la Cámara de Comercio y felicitar a los organizadores de un foro esencial, y luego reconocer que no pueden organizar un debate presencial, es inaudito; me parece muy claro que hay un interés de protección al presidente municipal hoy en ánimo a reelegirse”.

También recalcó que no encuentra otra intención de no hacer un debate presencial que la protección a su contrincante.

“No hay ninguna otra, ni sanitaria ni de seguridad ni de protección civil, más que de sacar con su gusto al señor Barrera (…) No hay ninguna razón para no hacer un debate presencial, el semáforo ya cambió, la vacunación ya avanzó, lo presumen todos los días, todas las organizaciones convocan a foros presenciales y resulta que el único que no lo hará es el Iepac”.

Por otra parte, Carlos Ramírez Marín se comprometió a darle una solución al “paso deprimido” en los primeros 100 días de su gobierno.

Durante un recorrido en el área que comprende el paso a desnivel en Paseo Montejo, el candidato constató el caos vial que se genera y la molestia de los conductores, así como que las filas de vehículos alcanzan varios metros de distancia y los tiempos de espera, especialmente en horas pico, son elevados.— IVÁN CANUL EK