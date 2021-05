MÉRIDA.— Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, está en la ciudad encabezando reuniones privadas en un hotel, a donde se convocó a rueda de prensa para las 8:30 de la mañana.

Sin embargo, 13 minutos después los organizadores cancelaron el evento, en el hotel Hacienda Inn, en la avenida Aviación.

Poco antes de las 8:30 de la mañana llegó a la recepción del centro de hospedaje Joaquín Díaz Mena, delegado del gobierno federal, pero no se quedó mucho tiempo pues aún no llegaba Delgado Carrillo. Alrededor de las 9 de la mañana arribó Verónica Camino Farjat, candidata a la alcaldía de Mérida. La senadora con licencia se mostró con poco interés en hablar con los reporteros; se limitó a decir que tendría una reunión con Mario Delgado y de la conferencia de prensa no sabía nada.

Como el Diario informó, la dirigencia nacional de Morena se enfrenta a varias quejas y procesos en los tribunales electorales local y federal por el proceso que desarrolló para la selección de candidatos.

En opinión de Mario Mex Albornoz, dirigente de Morena en Yucatán, la designación de sus abanderados en estas elecciones no fue muy democrática, menos consensuada y “no tan limpia y transparente como en 2018”.

Mario Delgado Carrillo llegó al Aeropuerto Internacional “Manuel Crescencio Rejón” alrededor de las 9:30 de la mañana y se dirigió de inmediato al hotel Hacienda Inn (distante a 2.6 kilómetros), donde ya lo esperaba Verónica Camino y otras personas con quien tenía cita.

Por la tarde, el diputado federal con licencia encabezará una reunión con los demás candidatos de Morena, militantes y simpatizantes en el Gran Salón Versalles.

Le ordenan a Morena rendir cuentas

El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) encontró inconsistencias y opacidad en la selección de candidatos de Morena en el estado, por lo cual los magistrados pidieron a ese partido político que explique cómo realizaron este proceso.

La instrucción se desprende de las quejas presentadas ante una comisión de ese partido.

A finales de abril, el delegado de Morena en Yucatán, Ovidio Peralta Suárez, durante una reunión a puerta cerrada en un predio de la colonia Bojórquez en Mérida, presuntamente "autorizó" las candidaturas a diputaciones locales y federales, así como para los ayuntamientos, pasando por alto a la directiva estatal, que más tarde fue la que se inconformó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de ese partido, así como varios militantes que pretendían ser candidatos.