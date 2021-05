Variadas propuestas: Se reúnen socios de la Coparmex con 5 candidatos

Los primeros cinco candidatos que participaron en el foro “Conversaciones con candidatos a la alcaldía de Mérida”, organizado por Coparmex Mérida, presentaron ayer parte de sus proyectos de gobierno para la ciudad y respondieron 18 preguntas de los consejeros donde fueron relevantes temas sobre desarrollo urbano, terrenos baldíos, ambulantaje, permanencia de la policía y el carnaval.

Cada candidato tuvo 10 minutos para exponer sus planes de gobierno y 15 minutos para responder las preguntas. La participación de los candidatos fue en forma virtual en la cuenta de Facebook de Coparmex Mérida y se conectaron a la plataforma 116 socios del sindicato patronal. La participación se programó de acuerdo a la antigüedad de los partidos políticos, por lo que inició la conversación Renán Barrera Concha, del PAN; siguió Jorge Carlos Ramírez Marín, PRI-PRD; Berenice Rivera Silva, PT; Mirna Karina Pérez Ramos, PVEM; y Víctor Cervera Hernández. El otro grupo de 4 participará el próximo jueves 20.

Barrera Concha informó que ya solicitó al gobierno federal que vacunen a 72,000 trabajadores de la industria turística como una forma de apuntalar la reactivación económica de la ciudad y crear las condiciones de un destino seguro contra el covid.

El panista también anunció una consulta para mejorar el Plan de Desarrollo Urbano para determinar acuerdos ciudadanos sobre el crecimiento de la ciudad y controlar los amplios terrenos baldíos mediante el cobro de los servicios de limpieza que realice el Ayuntamiento. Otro tema que atenderá con la opinión de expertos es la contaminación del acuífero y lo primero es proponer la creación de una ley estatal de aguas.

En el control del ambulantaje reforzará el consejo de mercados e involucrará a las otras autoridades y también continuará pavimentando calles para mejorar el tráfico vehicular.

Ramírez Marín ofreció que en 100 días de gobierno aplicará un programa de acción para la reactivación económica, generación de empleos, mejora de servicios públicos y vialidades, atención a parques y centros deportivos.

Tendría un fondo de $420 millones para créditos a empresas que deseen instalar paneles solares, un programa de créditos para mujeres, propondría como contralor a una persona de la oposición para que vigile los gastos municipales y habría mayor transparencia con licitaciones de obras transmitidas en vivo, al igual que las sesiones de cabildo.

Daría preferencia a la proveeduría local, los integrantes de los consejos ciudadanos de verdad tendrían voz en las decisiones municipales y trabajará para que Mérida sea una ciudad justa y sin las desigualdades de hoy.

Ramírez Marín permitiría la apertura de negocios y luego lo encaminaría a la formalidad, traería de nuevo el carnaval a la ciudad, daría mejor capacitación a la policía municipal porque hoy es un foco rojo por las quejas en su contra, además, crearía el brazalete rosa para las mujeres con el cual pedirían auxilio en caso de algún ataque.

El priista cree que la corrupción está en la educación de las personas, no es general porque hay mucha gente honesta. Criticó la ciclovía porque es un buen proyecto, pero estuvo mal ejecutada y planeada y causa perjuicios, por lo que lo reordenaría. Y para tener fraccionamientos residenciales libres de comercios, sólo aplicará la ley y los reglamentos.

Berenice Rivera recurriría a la coordinación con los desarrolladores de viviendas para que no haya comercios en las zonas residenciales, trataría de controlar la contaminación del manto freático con una supervisión y cumplimiento de la operación de tratamientos de plantas residuales y el ambulantaje lo resolvería con apoyo de los locatarios y metiendo a los vendedores en los niveles dos y tres del mercado San Benito.

Es de la idea que en los nuevos fraccionamientos se construyan con varias salidas y calles anchas y impulsaría la construcción del Anillo Vial Norte para mejorar el tráfico vial. También regresaría el carnaval a la ciudad.

Karina Pérez expuso los resultados de un estudio socioeconómico de la ONU que dice que el 40% de los meridanos vive en pobreza, por lo que urge una ciudad próspera. Y un tema que le causa preocupación es el desarrollo urbano porque genera una ciudad fragmentada, con servicios de baja calidad y un deterioro de los recursos naturales. Causó asombro que sería una alcaldesa que permita un mayor horario para el consumo de bebidas alcohólicas para que los visitantes y los propios yucatecos no prefieran viajar a la Riviera Maya. Dice que muchos de los problemas que aquejan a la ciudad es por falta de una gobernanza y ella la pondrá en práctica para mucha toma de decisiones.

Ofreció darle mayores elementos a los miembros de los consejos ciudadanos y para evitar la invasión de comercios en zonas residenciales definirá en la ley el uso del suelo y aplicará la ley.

Víctor Cervera fue el último participante del foro de Coparmex y su propuesta es que se elabore un Plan de Desarrollo Urbano y Económico Metropolitano para que quede muy claro el crecimiento de la ciudad. También sería muy estricto con los permisos de uso del suelo porque ese manejo discrecional de las actuales administraciones son las que han creado una ciudad desordenada, falta de servicios y desigual. Aplicaría el Cabildo Abierto, transmitiría las ruedas de prensa en vivo, al igual que las sesiones de cabildo, aunque esta última ya se hace desde hace varias administraciones.— Joaquín Chan Caamal

Aunque no profundizó en el tema, Cervera Hernández dijo que no hay una verdadera ciudad segura como la pintan y es necesario reformar la vigilancia y el problema no se va a resolver comprando una lancha ni equipando a la policía, sino generando oportunidades de empleo, cultura, recreación sana, fomentando el deporte y rescatando a las comisarías del abandono.

Criticó la instalación de semáforos inteligentes sin algún estudio y sin la detección de los puntos rojos en materia de vialidad, por lo que el ayuntamiento tiene que asumir su responsabilidad en este tema. Para acelerar la apertura de negocios crearía la ventanilla única que sea una auténtica guía y como ocurre ahora que hay requisitos pocos claros lo que obstruye la apertura de empresas.

Ve serios problemas en la prestación de servicios públicos, como lámparas quemadas que son vitales contra la inseguridad en algunas zonas de la ciudad, principalmente donde hay montes y falta de calles pavimentadas. Otro grave problema es la corrupción en los mercados, por lo que acabará con este problema despidiendo a los que estén involucrados.

No quiere copiar modelos de desarrollo extranjeros, prefiere trabajar para una mejor Mérida. Y sobre el carnaval también es de la idea de que tiene que regresar a la ciudad, pero consultará a la sociedad dónde quedaría.

Va a conservar la policía municipal, pero mejorará la capacitación y tendrá un mando duro para que haga cumplir la ley. Sobre la corrupción opinó que es un problema de formación educativa, religiosa y moral porque quienes tienen esta educación con esos elementos formativos son personas decentes y evaden o no apoyan la corrupción por sus fuertes valores.

El candidato de MC cerró con críticas a la ciclovía y su sospecha de que la inversión apresurada de $111 millones fue por los moches y reiteró que tristemente es una infraestructura impuesta.

Foro Empresarios

El foro “Conversaciones con candidatos a la alcaldía de Mérida” es organizado por la Coparmex.

Bienvenida

Todos los candidatos y candidatas recibieron la bienvenida y agradecimiento por su participación por parte del presidente de Coparmex Mérida, Fernando Ponce Díaz, y el moderador de las conversaciones fue Eduardo Espinosa Corona, director de la agrupación empresarial.

Coincidencias

Los candidatos coincidieron en darle mayores atribuciones y fortalecer la presencia de integrantes de la sociedad civil en el Consejo Consultivo de Presupuesto y Gasto, incluso, Cervera Hernández ofreció que incluiría el rubro de los ingresos al escrutiño de este organismo para que participe en forma real y no solo reciba la información financiera.