Verónica Camino Farjat, una ''candidata impuesta'' en Morena

MÉRIDA.— Con la inscripción de la senadora Verónica Camino Farjat como candidata de Morena a la presidencia municipal de Mérida ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la batalla por la “joya de la corona” queda con cinco contendientes.

Los aspirantes a gobernar Mérida el próximo trienio son Víctor Cervera Hernández, por Movimiento Ciudadano; Nelly Ortiz Vázquez, por Nueva Alianza; Renán Barrera Concha, por el Partido Acción Nacional; Jorge Carlos Ramírez Marín, por el Partido Revolucionario Institucional, y Verónica Camino Farjat, mencionados en el orden en que acudieron a inscribirse.

El Iepac comenzará mañana la revisión de los registros para avalar o rechazar las candidaturas, proceso que tiene como fecha límite el martes 6 de abril

“Vergüenza política”

La legisladora yucateca acudió esta tarde a la sede del Iepac para inscribirse; no estuvo acompañada de grupos de militantes "de base" y su acción generó rechazo y críticas entre aspirantes al mismo cargo e incluso de dirigentes de Morena.

Hoy me registré como candidata a la alcaldía de #Mérida con la determinación de continuar trabajando con ustedes y para ustedes, en la consolidación de una sociedad democrática, pacífica y plural.



Estoy convencida de la grandeza de Mérida y de quienes habitamos en ella.



1/3 pic.twitter.com/wlmjQTapio — Vero Camino Farjat (@veronicacamino) April 1, 2021

Ismael Peraza Valdez, quien buscaba ser el abanderado de Morena en pos de la presidencia municipal de Mérida, calificó la definición de candidatos como un “proceso antidemodrático” y una “vergüenza política”. El conocido como “Echaniz” subrayó que enfrentará a los grupos de poder que imponen candidatos y no se retirará de la contienda interna.

Buenas tardes MERIDA Buenas tardes a tod@s Debido al proceso antidemocratico a todas luces que se padeció en morena... Publicado por Ismael Peraza Valdez en Miércoles, 31 de marzo de 2021

A su vez, Mario Mex Albornoz, presidente del Comité Estatal de Morena, manifestó que Verónica Camino es una “candidata impuesta” y responsabilizó de la imposición de expriistas y expanistas como candidatos al delegado del CEN, senador Ovidio Peralta Suárez.

En declaraciones a la prensa, Mex Albornoz dijo que la exlegisladora del PVEM –que se adhirió a la bancada de Morena a mediados de febrero pasado— faltó a la verdad al decir que no llegaba al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador en busca de un cargo.

“Hoy vemos que no fue así, y si desde un principio no fue honesta no se puede esperar mucho de ella”, apuntó.

El dirigente de Morena Yucatán dejó entrever la posibilidad de que se impugne la candidatura de la expriista y otras más.

Sin incluir a la senadora Verónica Camino Farjat, en Morena había al menos tres precandidatos: Nínive Zúñiga Zetina, Ismael Peraza Valdez y Oscar Brito Zapata.