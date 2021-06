Abuelita finge desmayo al no poder votar en Quintana Roo

BENITO JUÁREZ.- En el Ayuntamiento de Benito Juárez el drama se hizo presente en esta jornada electoral pues, de acuerdo con medios locales, una mujer de la tercera edad fingió un desmayo al saber que no podría votar.

Según el medio Digital News Quintana Roo, el problema se dio cuando los ciudadanos acudieron a una casilla especial, pero varios no actualizaron su INE, como la adulta mayor.

Ante la negativa del personal, la mujer se tiró al suelo simulando un desmayo.

“Soy del DF y no me dejaron votar, a mí me mandaron aquí pero me dicen que no se puede, yo voté aquí cuando ganó López Obrador, ¿qué es lo que quieren? ¿Echarle más mierda como diario, diario hacen?”, se escucha decir a la mujer en un vídeo que se encuentra en redes sociales. “Siempre dicen cosas horribles de él. Es el único presidente que ha puesto Dios por eminencia”, añadió.

La mujer no habría actualizado su credencial para votar con su nuevo domicilio, por lo que no pudo ejercer su derecho al voto.

Te puede interesar: Roberto Sandoval, los lujos y polémicas relaciones del ex gobernador de Nayarit