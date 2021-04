AMLO no habla del vídeo de David Monreal porque ''no es prudente''

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el argumento de que "no es prudente" y de que no ha tenido tiempo de verlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a hablar del vídeo viral donde se observa a David Monreal, candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, tocar el trasero de una compañera.

David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, está envuelto en una polémica luego de que en un vídeo se le observa "tocar" a Rocío Moreno, candidata a alcaldesa de Juchipila.

Sin embargo, la aspirante morenista subió otro vídeo donde asegura que Monreal Ávila nunca le ha faltado al respeto.

Por su parte, el candidato a gobernador negó que le haya faltado al respeto y argumentó que "pudo ser un roce involuntario".

AMLO, sin tiempo de ver el vídeo

Hoy, en conferencia, el presidente manifestó que no es prudente hablar de estos casos porque el país se encuentra en plena temporada electoral.

"No lo vi (el vídeo)… No me alcanza el tiempo para estar… tengo un poquito de trabajo", indicó.

"Fue viral pero hay veces que no puedo, no me alcanza el tiempo, tengo nada más estas reuniones, nos llevan tiempo y no puedo estar ahí viendo, estoy en la reunión".

"Yo no digo mentiras"

"No lo vi y yo no digo mentiras, si lo hubiese visto se lo diría, pero no lo vi", insistió López Obrador.

"No conozco el tema, no lo vi, y además no es prudente opinar sobre estos casos porque estamos en plena temporada electoral".

"Entonces hay muchos cuestionamientos, en todos lados acusaciones, dimes y diretes, esto no es raro, esto es así, y no solo en México, en cualquier país del mundo donde hay elecciones", subrayó.