Se filtra polémico audio en el que candidata amenaza a hija de adversario

METEPEC.- "Lo que viene no soy yo, … nos vamos a confrontar vengo por reelección. Y sabes con la niña lo que puedo hacer ¿verdad?", es la amenaza captada en audio presuntamente en voz de la candidata de Morena, Gabriela Gamboa a la alcaldía de Metepec, en contra de la hija del candidato de la coalición Va por México, el panista Fernando Flores Fernández, quien tras conocer la grabación acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a interponer una denuncia.

Polémico audio de morenista

Un audio de 4 minutos 42 segundos, fue difundido este 24 de mayo, donde se escucha presuntamente hablando a la morenista con un amigo común de ella y del candidato panista Fernando Flores, en la disputa por la presidencia municipal de Metepec.

En el mensaje grabado, la alcaldesa con licencia de Metepec presuntamente mandó un mensaje a su adversario del PAN, en el que dice:

"Dile al pen... vamos a destapar el escándalo. Nos vamos a romper el hocico. Recuérdaselo cabrón, ¿quieren put...?, ¿put... hijos? Sin pedos. Abrimos la caja de pandora. No tengo pedos, te la estoy cantando una y otra. Está cantado, está cantado". "El Pendejete Luis Fernando es un alcohólico mal pedo". "¿Quién es Luis Fernando?", le responde el interlocutor.

"A la familia no se le amenaza"

"Fernando", precisa la mujer. "¿Ah Fernando, Fernando?" responde el hombre que sería el emisario del mensaje, quien advierte que a la familia no se le amenaza. No obstante, la voz femenina reitera "Lo que viene no soy yo. Nos vamos a confrontar, vengo por reelección. Y sabes con la niña lo que puedo hacer ¿verdad? Con la hija de Fernando". "Que le caigan a la niña", apunta la voz de la mujer.

Responde partido

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México lamentó "profundamente las amenazas vertidas contra nuestro candidato a la presidencia municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández y responsabiliza a la actual alcaldesa de esa entidad, con licencia y candidata Gabriela Gamboa Sánchez, del partido Morena, de cualquier acto que ponga en peligro su integridad física, la de su hija y su familia".

La ciudadanía debe conocer a fondo la candidata de Morena que desea reelegirse como presidenta municipal y la forma en que se conduce, apuntó la dirigencia panista.El PAN "levantó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México una denuncia contra Gamboa Sánchez y contra quien resulte responsable por las amenazas vertidas contra nuestro candidato Fernando Flores Fernández y su familia", informaron.