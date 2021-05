Christian Castro ofrece trabajo coordinado

Candidato de “Va X Campeche”, en Lerma y la capital

CAMPECHE.— Con lermeros, pescadores y habitantes de la capital campechana, Christian Castro Bello selló el compromiso de establecer un gobierno que impulse la obra pública, atienda las necesidades municipales y ofrezca a las familias servicios de calidad.

Todo esto, dijo, trabajando coordinadamente con el Ayuntamiento, legisladores locales y federales, para contar con los recursos necesarios para las obras, “que serán realizadas por empresarios locales para reactivar la economía”.

En sus caminatas, el candidato de la alianza “Va X Campeche” recorrió calles de Lerma informando sus propuestas casa por casa, acompañado de los aspirantes a la presidencia municipal de Campeche, Pepe Inurreta; a la diputación federal por el Distrito 01, Ana Martha Escalante, y a la diputación local por el Distrito 06, Karla Toledo Zamora.

En pláticas con los ciudadanos, Castro Bello ofreció el mejoramiento del sistema de agua potable, la remodelación del mercado principal “Pedro Sainz de Baranda”, el rescate de la imagen urbana del Centro Histórico y barrios tradicionales, mantenimiento de parques públicos y canchas, además de respaldar a las autoridades municipales con los servicios públicos.

Los aliancistas fueron ganando respaldos. Los lermeros escucharon las propuestas que llevaron. La vecina Rosa Martínez, dejando por un momento el quehacer de su hogar, comentó: “A Christian lo conozco y creemos en él, lo respalda su juventud y es el único candidato a quien no le han podido señalar actos de corrupción”.

Ruperto Tax dijo más adelante: “Christian, en tu paso por el servicio público no ha habido nada malo, tampoco has abandonado Campeche. Estás aquí, has caminado, conoces el Estado y sabemos que tus propuestas están enfocadas a las familias”. Con un abrazo al candidato selló sus palabras Ruperto.

Después de bailar jarana, Castro Bello siguió su recorrido para visitar a las familias López Méndez, Hernández Vázquez, Can Cardeña, Osario Vargas y Trujillo May, entre otras, a quienes destacó la importancia de aplicar acciones que den bienestar a todos los sectores para tener mejores oportunidades.

Tras una mañana productiva con pescadores, jefas de familia, jóvenes y abuelitos de Lerma, Christian arribó a San Francisco de Campeche para recorrer las principales calles del Distrito 04, donde se comprometió a apoyar a los comerciantes.

Les ofreció facilitar el acceso a créditos, rediseñar BanCampeche para que alcancen mejores beneficios; reducir trámites administrativos estatales y obtener toda la proveeduría con empresas campechanas, como lo hace ahora en campaña.

“Tengan la seguridad que su tranquilidad es fundamental para nosotros, por eso los vamos apoyar con el programa Comercio Conectado Seguro, instalando botones de emergencia en los comercios enlazados al 911 y al C5; reforzaremos la videovigilancia e implementaremos todo lo que nos ayude a seguir siendo el estado más seguro de México”, indicó.

En la colonia Carmelo, vecinos y jóvenes lo recibieron con porras y aplausos. Refrendaron su apoyo a Christian y dijeron estar seguros que no los va a defraudar, porque conocen su trayectoria y saben que es hombre de palabra: “Confiamos en ti Chris, queremos gobernar contigo, sé que nos tomarás en cuenta como siempre lo haces. Campeche, tu gobierno y nosotros seremos uno solo”, exclamó Camila Sánchez.

Junto a Jorge Chanona, delegado Regional Sur-Sureste del CEN de la CNC y cargado de la buena vibra de las familias que le abrieron la puerta de sus hogares, Christian Castro refrendó el compromiso de no dejar solos a las y los campechanos, de no descansar hasta que todas las comunidades y municipios cuenten con oportunidades y programas que impulsen el bienestar y el progreso de Campeche.

Christian señaló que a pesar de estar arriba en las encuestas de opinión no ha disminuido el ritmo de su campaña y se intensificará en los próximos días, “porque estamos cerca de la victoria”.