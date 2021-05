CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, el consejero electoral Ciro Murayama aseguró que las versiones sobre la cancelación de candidaturas en San Luis Potosí fueron mera especulación y falsa victimización.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el consejero precisó que la Comisión de Fiscalización del INE determinó imponer sanciones económicas a precandidaturas que incurrieron en omisiones de fiscalización en dicho estado.

Respecto a la información no oficial “filtrada” esta noche, reitero que mi candidatura está firme porque está sustentada en acciones legales que en todo momento estuvieron apegadas a la normatividad electoral. No he incumplido con la ley. Así está demostrado y quedará claro.