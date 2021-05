MÉXICO.- Luego del asesinato de ayer de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cajeme, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que asesinaron a 13 candidatos en estas elecciones 2021.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que además de los 13 asesinatos de los aspirantes, hay 144 casos relevantes y 158 casos clasificados como preventivos “Afortunadamente, aunque eso no importa lo que interesa es que no haya un solo ciudadano afectado, que no haya violencia, pero si llevamos un seguimiento porque atendemos este asunto todos los días. Estos son los casos que tenemos (13 graves, 144 relevantes y 158 preventivos) y vamos a seguir adelante”, dijo.

El asesinato de Abel Murrieta

La tarde de ayer jueves, el candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, falleció tras ser baleado cuando hacía proselitismo. El ataque armado sucedió en las calles Guerrero y California, donde el candidato se encontraba realizando un evento proselitista, entregando volantes y pegando calcomanías.

