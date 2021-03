Félix Salgado amenaza con boicotear las elecciones en Guerrero

CHILPANCINGO.- Félix Salgado Macedonio amagó con que, si no se le restituye su candidatura al gobierno de Guerrero, Morena se quedaría sin abanderado y no habría condiciones para el desarrollo de las elecciones del 6 de junio.

"Aquí el INE se picó el ojo porque no nos conocen, Guerrero tiene historia y nomás que nos diga si quiere elecciones el 6 de junio o no… que nos diga", advirtió. "Se los decimos de una vez, no va a haber elecciones en Guerrero y en el Congreso van a mandar a un gobernador interino, y ese gobernador interino va a convocar a una nueva elección en un término de seis meses y, de todos modos, voy a ser el gobernador de Guerrero, ¿para qué le dan vueltas? Yo no voy para atrás, todo para adelante", dijo Salgado Macedonio en un comunicado.

El morenista, que hasta ese momento no había recibido ninguna notificación por parte del INE ante la cancelación de su candidatura, adelantó que suspenderá sus apariciones públicas en acato mientras defiende su postulación ante tribunales.

Salgado Macedonio afirma que nunca fue precandidato

Salgado Macedonio insistió en que nunca fue precandidato: "Morena nunca me eligió precandidato y si el INE tiene un documento donde Morena oficialmente me haya elegido precandidato, entonces me retiro, pero el INE no tiene ningún documento. El INE se pasó de vivo, se pasó de tueste y cree que nos va a agarrar mansitos, eso es lo que cree el INE", apuntó.

Félix Salgado Macedonio cumplió este viernes por la mañana con su agenda como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, un día después de que el Instituto Nacional Electoral le canceló el registro por —presuntamente— no reportar gastos de precampaña.

El guerrerense tuvo tres actos: por la mañana, en Técpan y en San Jerónimo, y por la tarde en Coyuca de Benítez, en la Costa Grande. Pidió a sus simpatizantes movilizarse "el doble" con cartulinas, con mantas contra la acción "arbitraria" y "antidemocrática" del INE.