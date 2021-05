FGR investiga a Samuel García y a Mariana Rodríguez por delitos electorales

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), abrió carpetas de investigación contra los candidatos a gobernador de Nuevo León Adrián de la Garza, de la alianza PRI-PRD, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, por posibles delitos electorales.

#FGRInforma: En atención a numerosas denuncias, la FEDE abrió carpeta de investigación en contra de Adrián "D", Samuel “G”, Mariana “R” y el padre de esta Jorge “R” , por hechos electorales presuntamente delictivos en Nuevo León.

Más información: ➡️ https://t.co/NuNrBzXkns pic.twitter.com/a6NsYi53zi — FGR México (@FGRMexico) May 11, 2021

¿Por qué investigan a Adrián de la Garza?

A través de un comunicado, anoche la FGR informó que en el caso de Adrián de la Garza se le investiga por solicitar el voto femenino a su favor a cambio de la entrega de una denominada "tarjeta rosa" con la que las mujeres que participen pueden obtener dinero una vez que el aspirante gane las elecciones del próximo 6 de junio. Esta conducta, concluyó la FGR, "significa la compra y coacción del voto".

"Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente", señaló la Fiscalía.

"La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente", añadió.

A principios de abril el propio Samuel García y Mariana Rodríguez grabaron a la campaña del priista Adrián de la Garza entregando las tarjetas rosas que prometen 1, 500 pesos a cambio del voto. "Mugrosos priistas, es delito electoral", dijo. E informó que denunciaría ante la FGR. pic.twitter.com/LNka6M8dqi — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) May 11, 2021

AMLO, involucrado en el caso

El pasado 5 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, en plena veda electoral y "como ciudadano", confirmar si el candidato priista ofrece los apoyos económicos a través de la tarjeta rosa. En su conferencia matutina de dicha fecha, el Mandatario afirmó que el apoyo que el candidato ofreció fue de mil 500 o mil 800 pesos cada dos meses que se entregarían a condición de que él gane las elecciones.

Por eso, pidió ayuda de los ciudadanos para verificar la información y pidió a la Fiscalía hacer su trabajo, pues afirmó que se enteró de las tarjetas a través de redes sociales, por lo que la información debía ser verificada.

"Todos tenemos que estar cuidando que no haya fraude y que además se sepa que el fraude es un delito grave", agregó. "A ver si es real, no vaya a ser una noticia falsa, porque también ahora abundan las noticias falsas, los bots; en las benditas redes sociales se meten estos duendillos (sic)", dijo.

La FGR recordó que el uso de programas sociales con fines electorales amerita prisión preventiva oficiosa.

"La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), ha dado respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas, en el sentido de que se está violando el artículo 19 de la Constitución mexicana, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales" Contra Samuel García.

La @FGRMexico bien chingona para andar investigando a Mariana Rodríguez pero ahí anda Ebrard, Mario Delgado y Sheinbaum cagados de la risa por el desplome del Metro.



Pinche 4T es una cagada. — Tito Garcia (@TuAmigoTito_) May 11, 2021

¿Por qué investigan a Samuel García y a Mariana Rodríguez?

Asimismo, la FGR informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció a Samuel García, aspirante a gobernar Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano; a su padre Samuel Orlando García, a su esposa Mariana Rodríguez y al padre de ésta, Jorge Rodríguez, por financiamiento ilícito de campañas.

Por ello, también inició carpeta de investigación en contra de los tres y otras personas morales.

"Se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas por la propia autoridad hacendaria", precisó la fiscalía.

Desde abril pasado la UIF mantenía iniciadas investigaciones contra García Sepúlveda y su círculo cercano derivadas de una posible defraudación fiscal cometida por su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Fuentes federales confirmaron que la UIF detectó un esquema de facturación falsa a través de una de las empresas de García Mascorro que pudo beneficiar al candidato a gobernador y a su esposa, Mariana Rodríguez.

¿Qué dice Samuel García?

Samuel García Sepúlveda señaló que la denuncia es porque va adelante en las encuestas y va a ganar las elecciones del seis de junio.

A través de sus redes sociales, el candidato de MC expresó: “Sobre el comunicado emitido el día de hoy por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra”.

Agregó que “el día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas”.

García Sepúlveda dijo “estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León. Ánimo, la vieja política ya se va.

Sobre el comunicado emitido el día de hoy por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra. — Samuel García (@samuel_garcias) May 11, 2021

Mariana Rodríguez responde

Mariana Rodríguez compartió una historia de Instagram en la que escribió: “No tengo nada que ocultar, que me investiguen a detalle”.

En un siguiente post compartió un tuit con la frase: “El verdadero Lord Montajes es López Obrador usando a la FGR para bajar a los que van arriba en Nuevo León, parece que quiere imponer a Clara Luz a como de lugar”.