Layda Sansores San Román hace serias acusaciones

La candidata de Morena y Partido del Trabajo a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores San Román denuncia la existencia de la delincuencia organizada en ese estado, auspiciada y protegida por las actuales autoridades, involucradas, por otro lado, en graves actos de corrupción.

Políticos del PRI y del PAN, añade, han orquestado un impresionante saqueo de los recursos públicos, a través, entre otros medios, de la emisión de facturas de empresas fantasma, al grado de que ahora gran parte de la sociedad campechana acepta la corrupción como algo normal.

Periodistas de Grupo Megamedia entrevistaron ayer a Layda Sansores (la versión completa de la entrevista puede verse en la página de Facebook de Diario de Yucatán), quien a sus 75 años participa como candidata a la gubernatura de Campeche por cuarta ocasión.

Ella es hija de Carlos Sansores Pérez, exgobernador de ese estado y expresidente nacional del PRI, y aunque ahora abandera la candidatura de Morena-PT, antes militó en el PRI, PRD, Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, hoy Movimiento Ciudadano.

Ha sido diputada federal y senadora y actualmente es alcaldesa con licencia de Álvaro Obregón, en Ciudad de México.

Al hablar sobre el clima de inseguridad en Campeche, advierte que “sentimos que hay delincuencia organizada, nada más que no tiene competencia, por lo que no se nota y el gobierno la protege, ya que no hay delincuencia organizada sin un gobierno delincuencial, más organizado, que le dé la mano".

Ofrece que de llegar a la gubernatura —un hecho que da como seguro—, “no vamos a permitir que esto siga”.

Señala que en Campeche “la corrupción se ha asentado con toda impunidad, y este es nuestro principal problema. No hay dique que lo frene, sino una convocatoria abierta para que (los políticos) sigan robando".

Algo normal

La corrupción se ha infiltrado en las entrañas del gobierno, a todos los niveles y lo peor es que la gente lo acepta como si fuese algo cotidiano, parte de la rutina".

Según la candidata morenista, el abanderado de Movimiento Ciudadano para la gubernatura, Eliseo Fernández Montúfar, ex alcalde de Campeche por el PAN, desvió cuantiosos recursos del erario a través de empresas fantasmas y ya hay una denuncia en su contra por esos hechos".

Pero también el gobernador con licencia y actual presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, distrajo recursos con empresas fantasmas, aunque no se preocupa, “porque siente que seguirá gobernando con su sobrino Christian Castro Bello”, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD), “que él maneja”.

Se le olvida a “Alito”, dice, que su sobrino representa a un partido que ya provocó el hartazgo de los campechanos y que ya dio lo que tuvo que dar y hoy está sumido en denuncias de corrupción.

Específicamente, ¿cuál es el papel que juega en estos comicios Moreno Cárdenas?, preguntan los periodistas de Megamedia. ¿Es verdad que su influencia llega a otros candidatos?

“Además de la coalición, él maneja al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura”, responde Layda Sansores. “Parece que se pelean, pero el coordinador de campaña de ese candidato es gente de ‘Alito’, conocido aquí por todas su mañas. Con él están también otras seis personas muy cercanas al PRI. Entonces, este partido es el PRI con vestido de naranja, aunque Eliseo sigue afiliado al PAN, haciendo un juego perverso, que es inaceptable”, explica.

Agrega que “Alito” es el dueño de todos los partidos políticos y también el dueño, salvo honrosas excepciones, de todos los medios de comunicación. “Compró cuatro medios, que son suyos y que se pagan con recursos del erario”.

El presupuesto del gobierno estatal para comunicación social asciende a 2,200 millones de pesos, afirma "y tengo en mi poder una lista con todos los periodistas a los que se les entrega dinero".

Al hablar sobre la campaña electoral, Sansores San Román denuncia que "ésta es la campaña más envilecida, pero al mismo tiempo la más intensa y la más entrañable de las nueve que me ha tocado vivir. Hoy se alinean las estrellas para poder tener la oportunidad de que venga a Campeche la Cuarta Transformación. Sería de justicia. Estamos seguros de que vamos a ganar", dice.

“Ni siquiera pienso en la mínima posibilidad de perder. No hay manera".

“Esta elección la tenemos ya ganada, pese a lo que dicen las encuestas ‘patito’ que hasta dan risa. Movimiento Ciudadano saca una, el sobrino del tío saca otra y cada una se pone 21 puntos arriba. Una me coloca en segundo lugar y otra en tercero, cada quien a su conveniencia".

“Son encuestas pagadas, a modo, que se contratan muy baratitas, de 40,000 a 50,000 pesos. Las llaman robóticas, pero yo creo que ni se hacen, solo acomodan los resultados con tal de confundir a la gente. Empero a nosotros no nos confunden. Sabemos que ya ganamos y ellos también los saben porque tienen las verdaderas encuestas, las serias, la de De las Heras, por ejemplo (De las Heras Demotecnia). ¿Por qué no publican estas encuestas? No lo hacen porque no les conviene”.

En ese sentido, Sansores denuncia que hay empresas que aplican en Campeche un instrumento llamado “pushing pull” (encuestas propagandísticas), prohibido ya en Estados Unidos.

Con este instrumento se manda un mensaje de denostación, de calumnia, de parte de sus promotores, que van de casa en casa, no preguntando, sino denostando, señala. “Es una estrategia peligrosa, sin escrúpulos, que ya denunciamos”.

¿Espera irregularidades el día de las elecciones por parte del gobierno del estado?, se le pregunta.

“Las esperamos todas. Los policías, pobres y mal pagados, van a ser los porros y ya desde ahora vemos actos de violencia. Hace unas semanas, en Ciudad del Carmen, brigadistas de nuestro partido fueron atacados con ácido muriático, que les arrojaron a la cara. A ese nivel han llegado”. Continuará.— HERNÁN CASARES CÁMARA