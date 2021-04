Llega a su fin una protesta a favor de Salgado Macedonio

Morenistas igual increparon a su líder nacional

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— El aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dieron por concluida la tarde de ayer la jornada de protesta frente a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), después de seis horas de consignas contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y bailes.

“Hemos decidido retirarnos de aquí, de este Tribunal. Aparte de que no hay nadie aquí, está todo cerrado. Para que no se preste a una mala interpretación de que si llegaran a resolver a favor nuestro, estamos pensando que así será, que no sea porque venimos a presionar o porque venimos a hacer bloqueos”, señaló Salgado Macedonio, acompañado de Delgado Carrillo y de más 200 simpatizantes morenistas de Guerrero, Michoacán y del Estado de México.

Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el dirigente Mario Delgado fue increpado por un grupo de militantes de Morena del Estado de México, quienes tienen tomada la sede del partido por su inconformidad con la designación de candidaturas, lo que consideraron una traición a las bases del partido.

Fueron no más de cien militantes que le cerraron el paso a Delgado Carrillo, le gritaron traidor y le reclamaron no haber cumplido acuerdos.

Mario Delgado y Salgado Macedonio llegaron a su camioneta entre empujones y manotazos de los inconformes.

Félix Salgado, polémico político acusado de violación, se plantó frente al Tribunal Electoral a la espera de que éste resuelva el futuro de su candidatura a gobernador de Guerrero, actualmente suspendida.

“No estamos haciendo ningún acto de presencia para presionar porque incluso los magistrados ni están aquí, van a sesionar de manera virtual. Ellos van a dirimir apegados a derecho porque está en riesgo el honor del Tribunal”, dijo el político guerrerense, sentado junto a Mario Delgado.

El contingente, en su mayoría proveniente de Guerrero, pasó la noche en un campamento a las puertas del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que anuló el 25 de marzo la candidatura de Salgado Macedonio, y a primera hora de la mañana de ayer se desplazó hasta el tribunal electoral.

Los magistrados deben resolver el recurso presentado por Salgado Macedonio. Sin embargo, fuentes del tribunal explicaron que el asunto no se debatiría en la sesión de ayer miércoles.

En el plantón, Salgado Macedonio denunció que el INE “en lugar de ser árbitro es un jugador en contra nuestra” y dijo ser víctima de “una guerra sucia fuerte” que nunca antes había visto.

La autoridad electoral suspendió su candidatura a las elecciones guerrerenses del próximo 6 de junio y la de otros políticos de Morena por no haber presentado informes de gastos de precampaña. El partido sostiene que no realizó ninguna precampaña en Guerrero, pero el INE verificó que Salgado Macedonio difundió vídeos pidiendo apoyos para ser el candidato del partido.

La suspensión de su candidatura no está relacionada con las acusaciones de abuso que pesan sobre él.