Eliseo Fernández: ''cero tolerancia a la discriminación''

CAMPECHE.- El candidato a la gubernatura de Campeche por Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montufar, en un mensaje dirigido a la comunidad LGBT+ afirmó que tendrá "un gobierno inclusivo, respetuoso y cercano a la gente".

“Parte del cambio total es ser un gobierno inclusivo, y eso es lo que vamos a hacer en nuestro gobierno y les garantizo cero tolerancia a la discriminación, igualdad, oportunidades y muy buena atención a su salud”, acotó.

Eliseo Fernández expresó su respeto y apoyo por luchar día a día contra las conductas discriminatorias que sufre la comunidad LGBT+, pese a que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

“Les quiero decir que no me he podido reunir con ustedes, no me he estado reuniendo con grupos, sino que ando recorriendo todas las calles para conocer personalmente las necesidades que hay y conocer personalmente el área que vamos a administrar. Cuentan con todo mi apoyo y nos vemos muy pronto”, les reiteró a los miembros de la comunidad LGBT+.