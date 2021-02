Patricia Armendáriz, inscrita para ser diputada plurinominal por Morena

De "Shark Tank" al Congreso

La empresaria Patricia Armendáriz pretende obtener una diputación por la vía plurinominal en Morena. Ya se inscribió y pretende formar parte del listado que presentará esa agrupación política para las próximas elecciones.

"Es muy posible que yo eventualmente pueda participar en la legislatura, y en la legislatura yo quiero entrar como experta, estoy peleando por que me asignen un puesto plurinominal. No tengo la oferta, yo me ofrecí", dijo la directora de Financiera Sustentable en entrevista para Reforma.

"Yo me apunté en las listas... Fui y me registré, como Pedro por su casa. Es un registro en el que me sentí solicitando un ingreso a la universidad, porque te preguntan '¿por qué crees que vas a hacer bien a la sociedad?', te hacen casi casi jurar que no vas mentir, no vas a robar... es una encuesta muy importante, yo creo que esto va a pasar a un jurado y creo que sí tengo posibilidades importantes de llegar", dijo sobre sus aspiraciones.

¿Quién es Patricia Armendáriz?

Patricia Armendariz fue considerada en diciembre pasado para ocupar un puesto de subgobernadora en la Junta de Gobierno del Banco de México. En los últimos años se hizo popular a raíz de su participación en "Shark Tank", un "reality show" para emprendedores.

En julio del año pasado se hizo viral al encontrarse en el grupo de empresarios que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión con su entonces homólogo Donald Trump en Washington. A través de redes sociales ofreció detalles de la cena en la que se encontraron. Además, en diferentes ocasiones, ha elogiado medidas tomadas por el gobierno de López Obrador.

Recientemente, también causaron polémica su declaraciones al manifestar su duelo por la muerte de un colaborador, cuando escribió que "la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos".

Patricia Armendáriz nació el 14 de julio de 1955 en Comitán, Chiapas. Realizó una licenciatura en Actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para continuar con una maestría en Desarrollo Económico en la Universidad de Cambridge y finalizar con un doctorado en Economía del Empleo por la Universidad de Columbia.