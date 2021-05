''Yucatán nos vende todo'': Layda Sansores

Layda Sansores reforzaría lazos entre dos estados

Layda Sansores San Román, candidata de Morena y Partido del Trabajo a la gubernatura de Campeche, pugnará por buscar un intercambio comercial con Yucatán más equitativo para su estado, si triunfa en los comicios del 6 de junio.

“Los yucatecos nos venden todo y nosotros no les vendemos nada”, dice.

En entrevista con periodistas de Grupo Megamedia, de la cual hoy publicamos la segunda y última parte, la aspirante morenista habla también de la posibilidad de establecer convenios de colaboración con la policía yucateca, sobre todo para vigilar la frontera entre ambos estados, así como explorar la posibilidad de cooperación en la producción agrícola.

Layda Sansores reconoce, sin embargo, que “no había pensado tanto en la relación con Yucatán, porque hemos estado pensando más en la relación que podamos tener con el gobierno federal, que es un lujo, porque aquí vivimos de la Federación, la verdad, entonces, estamos más preocupados con eso. De modo que si me preguntan cómo sería la relación con Yucatán cuando lleguemos al gobierno, “no podría decir algo ahora, no quiero salir con ocurrencias”.

Pero pensándolo bien, añade, lo que sí puedo adelantar desde ahora es que buscaremos llegar a acuerdo con los yucatecos, para que el intercambio entre los dos estados sea más equitativo. Ustedes “nos venden todo y nosotros no les vendemos nada”, expresó.

“Yucatán se ha ido para arriba en muchos aspectos y por eso tenemos, por ejemplo, que todas las empresas que trabajan para el gobierno municipal de Campeche, son de Yucatán. “Entonces, aquí es donde sentimos que también debemos darle a los campechanos la oportunidad de construir, de vender sus productos”, añadió.

La candidata reconoce que “aquí desparecieron todos los empresarios campechanos. Solo seis familias concentran la riqueza”. Por eso creo, ahora que preguntan, que podemos hacer muchas cosas con Yucatán, “tenemos mucho que aprenderles y creo que no lo vamos a desaprovechar”.

En los últimos años crecieron los índices de inseguridad en Campeche, lo que eventualmente afectaría a Yucatán y eso nos preocupa. ¿Tiene un plan para afrontar este problema, alguna idea de colaboración con la policía yucateca?

“Tienen toda la razón, eso afecta a Yucatán y a todos, porque los mismos empresarios campechanos no invierten cuando no tienen certidumbre de parte del gobierno en materia de seguridad y aquí en Campeche se autoengañan. Las autoridades dicen que somos uno de los estados más seguros. Tenemos como 600 cámaras, aunque te inventan que son mil, pero ya vimos que no llegan a 680, casi todas descompuestas”, señala.

Relata que en su gestión al frente de la alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México, nombró a una mujer como responsable de la seguridad —Marcela Muñoz Martínez—, que dio magníficos resultados. Añade que cuando llegue al gobierno la llamará a Campeche, junto con otros comandantes de mucho valor, que son un lujo. “Ustedes en Yucatán tienen a Saidén (Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública), que también ha sido un lujo”.

“Lo conocí desde que era muy pequeño. Su padre era muy amigo de mi padre (Carlos Sansores Pérez). Siempre iba con nosotros a todos lados. Que si íbamos a Michoacán, allí iba él. Mi papá, expresidente nacional del PRI, contrataba un camión e iba toda la familia, con Saidén, el papá del jefe de la policía —don Saidén, le decíamos, todo con mucho cariño— y él era un jovencito, precioso, con sus ojotes. Entonces, bueno, desde allí hay el cariño y estoy segura de que podríamos tener un buen esquema de colaboración —¡cuántas cosas no se darán en la frontera!— podríamos tener un intercambio y además una orientación”.

Al explicar su estrategia para sacar a Campeche de la recesión, luego de la crisis petrolera y de la pandemia, Layda Sansores afirma que, entre otras cosas, impulsará el riego. “Tenemos 198 mil hectáreas de riego paralizadas en su mayor parte, porque no hay suficientes subestaciones eléctricas”.

Layda Sansores también aborda en la entrevista la situación política de Campeche, como publicamos en la primera entrega, y al referirse a la salida del senador Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI, junto con otros militantes, para apoyar su candidatura, dice que esto fue “como la lluvia de mayo, muy fresca. Fue una deserción muy importante para el PRI, que les duele”.

Y lo mismo pasa al interior del PAN, señala. Allí a muchos militantes no les gusta la alianza con el PRI que, en efecto, “yo creo que en nada favorece a Acción Nacional. El PRI va a absorber los votos de cualquier manera”.

“Muy amistosa”

Habla de su relación con el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, preso y acusado de ser uno de los presuntos beneficiados con sobornos provenientes de Pemex y Odebrecht, para la aprobación de las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Yo tuve una relación muy amistosa en el Senado con Lavalle. Cuando surgieron las acusaciones en su contra, él pudo haber huido, pero se quedó en el país a enfrentar su proceso”.

En un artículo reciente, Carlos Loret de Mola escribió que Lavalle Maury operaba políticamente en la campaña de Layda. ¿Qué opina?

“Que es una mentira irresponsable. No lo puedo llamar ya ni periodista y ahora viene a inventar. Qué me lo pruebe. Nada más un destello y yo dejo mi candidatura y si no lo prueba entonces él debe dejar su profesión o seudoprofesión, porque no se le puede llamar periodista”.— HERNÁN CASARES