Activista impugna las candidaturas de a “Libo” y Alpha Tavera

VALLADOLID.— Una activista que intentó obtener la candidatura de Morena para la diputación por el I Distrito Federal, impugnó ayer las candidaturas de Liborio Vidal y Alpha Tavera, con el argumento de que usurpan identidades mayas.

Las impugnaciones se presentaron la tarde de ayer en la junta Distrital Ejecutiva No. 1 del INE contra las candidaturas a diputación federal de Liborio Vidal Aguilar (del PAN) y de Alpha Tavera Escalante (de Morena) por “usurpación de identidad maya”.

El proceso lo realizó la activista María Candelaria May Novelo a quien acompañó Ponciano Poot y Balam, quien acudió en representación del pueblo maya y es vecino del municipio de Chemax.

Ambos fueron recibidos por personal del INE quienes sellaron los expedientes y plantearon su inconformidad y anticiparon que la misma diligencia realizarán en las oficinas del Instituto Nacional Electoral el día de hoy miércoles en Mérida.

Candelaria May, quien también es representante de asociaciones civiles y buscaba la candidatura a la diputación federal por Morena, dijo que llegaron en representación de los pueblos mayas “luego de escuchar la opinión tan adolorida, quejumbrosa y molesta” de las comunidades, pues no están de acuerdo “con más imposiciones ni usurpaciones de identidad maya para ocupar cargos, como una diputación federal, que luego de que se gana, aun no teniendo el origen étnico maya, se ejerce con toda indiferencia”.

“Hay acciones afirmativas en favor de grupos en vulnerabilidad; tienen dos indicadores: el de género y de etnia. Tenemos mujeres mayas que han estudiado, se han esforzado y tienen la capacidad, ¿cómo se atreven a vulnerar sus derechos? ¿De dónde es su origen maya (de los ahora candidatos) y el utilitarismo?”

“En el PAN hay mujeres mayas que han militado toda su vida y hoy fueron hechas a un lado. Dicen que debe ser una mujer maya, (pero) esas personas que impusieron saben bien que no son mayas

“En Morena están imponiendo a una mujer que tampoco es maya, no tiene ningún vínculo de identidad con este pueblo ni de compromiso ni de nada.

“Por eso estamos acá representando a los hermanos que les han hecho creer que a los mayas nos debe gobernar un mestizo nacional, pero porque los hermanos no conocen sus derechos y mejor se resignan.

“Por eso venimos con valentía y firmeza, también queremos dejar en claro que defender derechos no debe ser acto de intimidación, acoso o de violencia porque pueden creer que se les está quitando algo que no es de ellos, recuerden que la candidatura es indígena, si no fuera así no estaríamos acá, al contrario, los estaríamos apoyando.

“Nuestro interés es colectivo, no es personal es por el pueblo o es por nuestro pueblo, que esos partidos reflexionen pongan candidatas mujeres mayas porque las tienen, las hay. Estamos hablando de Liborio Vidal y de Alpha Tavera”.

También agradeció a los compañeros abogados electorales de otros estados porque en una sólida acción se llevaron horas de trabajo para llenar los expedientes que se han presentado.

Dijo que ayer les recibieron en el INE muy amables y los dejaron pasar ya que un día antes no los dejaron ni entregar un documento.— WENDY UCÁN CHAN

Quién es María May N.

Currículum

Doctora en Ciencias de la Educación, Maestra en diseño curricular, Maestra en Consejería y Educación de la Sexualidad, Especialista en Educación Integral de la Sexualidad, Diplomada en Investigación, Educación Intercultural, Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Enseñanza del Español, Desarrollo Humano, Género y Representaciones Sociales, Educación para la Paz, entre otros.

Ex aspirante

En enero pasado se registró como aspirante a candidata de Morena para contender por el I Distrito Federal, candidatura que finalmente se dio a Alpha Tavera.