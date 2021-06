Alcaldesas en Sanahcat, Xocchel y Q. Roo

Una maestra con 2 hijas pone fin a gobiernos del PRI

Alba Ernestina Manzanero Polanco hizo historia al ganar con el PAN-Panal la alcaldía de Sanahcat, donde el PRI siempre ha gobernado.

En 2018 Landi Gabriela Gamboa Moo, del PRI, se convirtió en la primera mujer en ganar la alcaldía.

Alba Manzanero es maestra de preescolar, está casada con José Alejandro Chan, y tienen dos hijas Miranda y Astrid, de 12 y 6 años.

“Este sueño de gobernar Sanahcat es de años, y se logró gracias al pueblo que confió en un proyecto, un pueblo que se cansó de lo mismo”, afirmó la alcaldesa electa que tomará posesión el 1 de septiembre próximo.

“Este triunfo es dedicado a esos panistas que dieron la vida por ver a su pueblo gobernado por el PAN, a Bernardo Pacheco, Juan Ek, José Constantino y Secundino Moo, Leovigildo Chi, Roque Pacheco, panistas aún en vida; a Raúl Ek, quien fue candidato en 2007; Felipe Poot, en 2004; Plácido Polanco en (19)95; Jaime Lara en (19)98; Trinidad Dzul, en 2001; Willy Herrera, en 2015; Suemy Catzín, hace tres años; Aurelio Pacheco, el primer candidato en (19)91 y (19)93”, enlistó.

“En memoria de los panistas fundadores ya fallecidos: Luis Eduardo Ek, candidato en 2010 y 2012; Gregorio Polanco y Felipe Pech”, destacó.

La alcaldesa electa suplente es María Isela Balam.

Luciano González será el síndico y su suplente es Manuel Poot; Neila Caamal será regidora secretaria y su suplente es Yalemi Dzul.

Según el cómputo final de las dos casillas de Sanahcat, Alba Manzanero tuvo 638 votos; María Candelaria Tzab Balam, del PRI, 580; Yamili Manzanero Baas, de Morena, 107, y Leticia Edith Margeli Caamal Ek, de Movimiento Ciudadano, 22 sufragios.

También fue histórico que cuatro mujeres compitan por la alcaldía de Sanahcat.

En Xocchel, Lourdes María Tah Maas, del PAN-Panal, recuperó la alcaldía, que el PRD retenía desde 2010 y que la familia Castro Lugo controlaba desde 2012.

En 2010 ganó Andrés Cetina Lugo; en 2012, Leydi Guadalupe Castro Gamboa, quien hace tres años cuando se quemaron paquetes electorales venció otra vez, y en 2015, Juan Manuel Castro Lugo, padre de Leydi Castro.

Esta última, por segunda vez, perdió la elección a diputada del Distrito XIV.

Según el conteo de las cuatro casillas, Lourdes Tah ganó con 784 votos; Rosa Uc Zapata, del PRD, 749; Juana Bautista Ku Couoh, candidata del PRI por segunda vez consecutiva, 271; María Juana Lucía Rejón y Gil, de Morena, 33, y Leisy Noemí Chi Dzul, de Fuerza por México, dos.

Será la tercera vez que el PAN gobierne Xocchel, luego de Raúl Humberto Patrón y Arjona (2001-2004) y Manuel Nery Matín Chalé (2007-2010).

En Izamal, donde ahora gobierna el PRI, Warnel May Escobar, quien gobernó de 2015 a 2018, recibió la constancia de alcalde electo 2021-2024 en el Consejo Electoral Municipal, en la calle 27 entre 36 y 38.

“Agradezco a todas y todos los que me brindaron su confianza depositando sus votos en las urnas, a los que caminaron junto conmigo de sol a sol, con quienes vivimos este proceso electoral, hoy iniciamos un camino con un solo propósito: servir al pueblo de Izamal, trabajar sin descanso por el bienestar de todas las familias”, dijo.

Tras el conteo de las 36 casillas, May Escobar, del PRI, tuvo 8,050 votos; Roberto Rodríguez Sosa, del PAN-Panal, 6,100; María Catalina Karam Sánchez, de Morena, 2,111. En total, ocho candidatos buscaron la alcaldía.

En Quintana Roo, donde igual gobierna el PRI, María Minelia de Jesús Uicab Cel, del PAN-Panal, recibió la constancia de alcaldesa electa.

Será la tercera mujer en gobernar el municipio, luego de Florencia Pech May (1994-1995), del PAN, y Alba Deaneli Aguilar May (2007-2010 y 2012-2015) del PRI.

El Cabildo se conforma de cinco ediles. Julio Armando Abán Canché será el síndico y Antonia May Chan, la regidora secretaria.

Minelia Uicab está casada con Jorge Manuel Canché Uicab y tienen tres hijos: Edward Jardiel, Kevin Gael y Didier Yahel.

En Yobaín, con un ambiente de fiesta, simpatizantes acompañaron al joven Jesús Alberto Cool Aké (a) “Chekete”, del Partido Encuentro Solidario (PES) a recibir anteayer la constancia de alcalde electo 2021-2024.

Cool Aké llegó con los demás regidores electores y dijo que trabajarán duro para que Yobaín crezca y para frenar el retroceso de estos últimos tres años.

“A pesar que actual alcalde Miguel Ángel Vera (del PAN), intentó evitar que llegara a la alcaldía, se obtuvo el triunfo el pasado 6 de junio, día de mi cumpleaños 28”, recordó.

Según el cómputo final, el PES obtuvo 610 votos; Morena, 453; Panal, 452; Fuerza por México, 160; PV, 88; Movimiento Ciudadano, 53; PAN, seis; PRD, tres, y PRI, cero votos.

En Umán, donde gobierna el PAN, Gaspar Ventura Cisneros Polanco, del PAN-PRD-Panal, recibió anteanoche la constancia de alcalde electo, al lograr 8,357 votos, y dijo: “Trabajar para todos es mi compromiso con Umán, es por eso que va la auditoría a la administración actual”.

Simpatizantes y representantes del PAN-PRD-Panal lo acompañaron al Consejo Electoral Municipal, en la calle 20 entre 13 y 15 del barrio de la Guadalupe.

Por la cantidad de gente se tuvo que cerrar la calle para que el alcalde electo reciba la constancia de mayoría de votos.

“Les pido que sean humildes, evitar las confrontaciones; hoy empieza una nueva historia para Umán. Ante la crítica trabajaré el doble, volverá a florecer en todas sus áreas, invito a todos los candidatos a sumarse a trabajar para que Umán se construya, pero necesitamos de todos, es momento de sumar para construir la Ciudad de las Industrias porque Umán tiene nueva historia y debe pensar en grande”, dijo Cisneros Polanco.

Igual recibieron la constancia de mayoría de votos Bella Poot Chab, para síndica; Armando Quintal Rosado, Dalia Euán Ciau, Herminio Mena Euán, Alma Patricia Pech Canché y Juan Adonay Poot Uitz, ediles.

El Cabildo tendrá dos ediles de Morena, uno del PRI y uno de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, Kenia Walldina Sauri Maradiaga, candidata de Morena a alcaldesa de Umán, vía redes sociales dijo que debido a que vieron una movilización de coacción de votos y presión a los ciudadanos en todas las casillas, la batalla seguirá en los tribunales.

“Impugnaré la elección, porque el pueblo no votó libremente, no se desistirá hasta llegar a las últimas instancias”, afirmó.— José Candelario Pech Ku/ Mauricio Can Tec/ Carolina Uc Quintal