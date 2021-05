SUCILÁ.- El temor invade a los seguidores de la candidata del PAN a la alcaldía de este municipio tras las aparición de mensajes ofensivos e incluso amenazas “al estilo del narco”.

A puertas de tres viviendas aparecieron esta mañana cartulinas u hojas con las amenazas escritas; uno de estos predios fue el de la mamá de Gabriela Pool Camelo, quien busca la presidencia municipal.

Cartulinas y hojas con amenazas escritas aparecieron este domingo en las viviendas de tres personas cercanas a la candidata del PAN a la alcaldía de Sucilá (Foto de Isauro Chi)

La abanderada panista dijo que esta situación inevitablemente despierta el temor en una comunidad “donde la gente es tranquila, pero el grupo opositor haría lo fuera por mantenerse en el cargo como lo demuestran con estos mensajes de amenazas”.

Gabriela Pool Camelo recordó que apenas el pasado jueves 29 de abril retuvieron un camión al que sorprendieron repartiendo material de construcción y desde entonces empezaron los ataques verbales, lo que parece que se salió de control con estas amenazas escritas. }

“Podemos notar la saña con la que se expresan en estos carteles, uno apareció en casa de mi mamá y utilizan calificativos de los que no me avergüenzo porque me llaman Gaby Mollejas porque mi madre desde hace años que se dedica a la venta de pollo fresco”, expresó.

Otro mensaje, en un tono más grave, lo dejaron en la casa de una de las candidatas a regidora donde además del texto, arrojaron sangre, una imagen religiosa, mollejas y parte del muslo de un pollo crudo.

Presentan denuncia ante la FGE

La candidata del PAN a la alcaldía indicó que esperaba la llegada del dirigente estatal del PAN, Asís Cano Cetina, para acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) a levantar la denuncia formal, lo que ocurrió en el transcurso de la tarde con la presencia también del candidato a diputado por el Distrito X, Esteban Abraham Macari para respaldar a la abanderada sucileña.

Gabriela Pool Camelo reconoció que no tiene la certeza de quién pudo cometer este acto, por eso la denuncia será en contra de quien resulte responsable, aunque hay serias sospechas de alguno de sus adversarios.

“Nos quieren intimidar, pero no lo van a lograr, tengo el respaldo del Comité Directivo Estatal del PAN y de la gente de Sucilá, así que hagan lo que hagan seguiré firme en mi lucha por servir a los habitantes de este municipio que ya están cansados de lo mismo”, apuntó la candidata.

La aspirante a la presidencia municipal señaló que falta un mes para hacer campaña y debido a la respuesta que ha obtenido en el primer mes, “es lo que le desespera a su adversario”.

“Sabemos que pueden ocurrir más cosas y estamos preparados para ello, pero les exhorto a una campaña limpia dejando a un lado los ataques y las amenazas”, puntualizó la candidata del PAN a la alcaldía de Sucilá.— ISAURO CHI DIAZ