Apicultores ven uso político de apoyo en Hunucmá

Presunto desvío de ayuda federal en Hunucmá

HUNUCMÁ.— Ayer viernes a las 10:30 a.m. ante la oficina de Bienestar Social, en la calle 26, varios apicultores expresaron su inconformidad porque les dieron menos de 12 horas para inscribirse al programa federal Producción para el Bienestar y no les dan información clara sobre ese apoyo.

El presidente de apicultores y ganaderos de esta ciudad, Felipe Chan Ventura, indicó que les mandaron la convocatoria de ese programa para que en menos de 12 horas les avisen a los apicultores para que se inscriban para un apoyo.

“Fue una labor titánica con el licenciado Obed López (Díaz, director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento) para poder avisar a los productores de miel para que se presenten en dichas oficinas para realizar el trámite pertinente”, agregó.

Los manifestantes dijeron que muchos de ellos perdieron la mayor parte de sus colmenas por las inundaciones que causaron las fuertes lluvias del año pasado.

Indicaron que ellos están molestos porque no les dan información clara ni les muestran las listas de los beneficiarios.

“Están llamando por teléfono a los que salieron beneficiados y los intimidan para que no digan nada, ya que de los 84 inscritos al programa no todos salieron beneficiados”, afirmó uno.

Los quejosos sostuvieron que no saben quienes ni cuántos fueron los únicos que ya cobraron ese apoyo.

Por eso, afirmaron, ven que se usa el programa con tintes partidistas y hacen un llamado a Joaquín “Huacho” Díaz Mena, coordinador de programas federales en Yucatán, para que intervenga y aclare la situación.

Agregaron que no puede ser que unos sí y unos no reciban el apoyo y ni siquiera sean capaces los servidores de la nación de aclarar o mostrarles las listas y salgan con que ya se pegaron las listas, pero ellos ya constataron que no es verdad.

Los inconformes dijeron que Patricia Ancona fue el enlace del programa, pero se deslindó luego diciendo que ella simplemente es capturista y no sabe nada.

Pedro Damián, apicultor afectado, dijo que siente coraje de ver cómo otras personas cobren ese apoyo y ellos siendo apicultores de años no reciben ayuda, y cuando piden información los servidores de la nación nunca saben qué decirles.

Añadió que piensa que los apoyos se dan con fines partidistas, y que hay quienes no necesitan ese apoyo y son los primeros que cobran.

Narró que ha sufrido de asaltos en su terreno y perdido cajas de abejas.

Pidió que dejen de devastar los montes porque llegará un momento que las abejas desaparecerán y no es justo que algo que ha sido el sustento por años de varias familias se vaya para abajo, porque ven a Hunucmá como una zona empresarial y no les importa acabar con los montes.

“Llegará un día en que toda la fauna silvestre se va acabar.

“El gobierno del estado está detrás de todo esto, destruyendo los montes, según para traer inversión, pero no se dan cuenta que están haciendo un ecocidio.

“En un futuro todo lo que nuestros ancestros cuidaron se va a acabar gracias a la gente millonaria que solo ve el beneficios de unos cuantos”, afirmó.

Pidió al comisariado ejidal que averigüe quién o quiénes son las personas que están devastando los montes y quién están siendo beneficiados de todas esas tierras con son montes nacionales que pertenecen a Hunucmá.

Pedro Damián sostuvo que “el gobierno estatal está manipulando todo esto, engañando a la gente, y está dejando morir a toda la flora y fauna”.— María Inés Castilla Quintal

De un vistazo

Familias

Apicultores de Hunucmá pidieron que se les apoye, ya que muchas familias dependen de la producción de miel.

No es justo

Indicaron que esperan que el pago llegue para todos, pues muchos están a punto de perder sus colmenas que pasan de generación en generación “y no es justo que por gente interesada se nos sacrifique a los que cuidamos a las abejas”.