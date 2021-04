Aún no se aclara el proceso interno local de Morena

Para la dirigencia estatal de Morena sigue pendiente el problema de la designación de sus candidatos, incluyendo el caso de la senadora Verónica Camino Farjat como la aspirante a la alcaldía de Mérida en ese partido, están en espera de que su dirigencia nacional les dé una respuesta, dijo ayer su presidente estatal, Mario Mex Albornoz.

En conferencia de prensa, el dirigente estatal también criticó y acusó al gobernador Mauricio Vila Dosal y al alcalde y candidato a reelegirse Renán Barrera Concha, por “colgarse” de los programas del gobierno federal con fines políticos, concretamente por las vacunas contra el Covid-19, “es penoso ver al alcalde divulgando fotos donde aparece cargando cajas con las vacunas, si necesita hacer eso, es porque no trabajo bien, hay que denunciarlo”.

El morenista calificó al PAN como una oposición del siglo XIX, retrógada y consideró como algo penoso y grave que traten de aprovecharse de los programas del gobierno federal con fines electoreros, por lo cual pidió a la ciudadanía que denuncien esas situaciones, pero sobre todo que no se dejen engañar.

Desde las instalaciones de ese partido en esta ciudad, Mex Albornoz insistió en que aún siguen en el proceso de subsanar las irregularidades de su proceso interno, y hasta no tener una respuesta de su dirigencia nacional no decidirán si apoyan o no como directivos de este partido a la senadora en su candidatura por la alcaldía de Mérida.

El dirigente señaló que se afectaron los derechos de muchos militantes de su partido en el proceso interno, que fue muy accidentado, y algunos incluso han presentado impugnaciones por las candidaturas que esperan se resuelvan pronto, para subsanar las irregularidades que se cometieron.

“Nosotros presentamos una propuesta para cubrir el 100 por ciento de las candidaturas y cumplir con los lineamientos de paridad, no debía haber pretexto para no hacerlo, teníamos hasta tres o cinco opciones por cada candidatura, lamentablemente no se respetó por la dirigencia nacional”, insistió el dirigente.

Mex Albornoz reiteró que el proceso interno para la selección de sus candidatos de Morena aquí en Yucatán fue algo “muy accidentado” y no lo pueden dejar pasar, son temas graves que se tienen que resolver, más cuando todavía hay allegados del senador Ovidio Peralta Suárez que siguen visitando a algunos aspirantres de Morena para pedirles que declinen de sus candidaturas.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Partido Proceso

Más de la rueda de prensa que ofreció Mario Mex Albornoz, presidente local de Morena.

Respuesta

El líder morenista admitió que todo lo ocurrido en su proceso interno es algo que causa graves daños a su partido, pero esperan que pronto les den una respuesta favorable por su dirigencia nacional para subsanar y corregir todas las irregularidades cometidas en la designación de sus candidatos.