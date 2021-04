Cambio en el PRI genera molestia en grupo de Ramírez Marín

En prolongada y urgente sesión, que concluyó a las 11:47 p.m., el Consejo General Electoral aprobó anoche los registros de candidatos a alcaldes y diputados que tuvieron observaciones.

La Comisión de Paridad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) hizo observaciones a cuatro partidos que no cumplían en equidad, por lo cual realizaron al menos 10 cambios de última hora en las candidaturas y lograron su registro.

El PRI fue uno de los primeros partidos en responder a los requerimientos, con el cambió a uno de sus aspirantes a diputados.

En las candidaturas por las alcaldías también hicieron observaciones, sobre todo a Morena, el partido Redes Sociales, el PT, Fuerza por México, el PVEM y el PRI por no cumplir con la paridad de género.

Como informó ayer el Diario, la comisión de Paridad del Iepac empezó a sesionar el pasado miércoles y ayer por la tarde cerró la sesión para revisar el cumplimiento de los últimos lineamientos acordados para dar mejores espacios en las candidaturas a las mujeres y a los sectores marginados.

Al concluir la sesión de esta comisión, su presidenta Alejandra Pacheco Puente informó que se hicieron observaciones a varios partidos, para que cumplieran cambiando algunos de sus candidatos.

Desde el primer día de sesión se informó a los partidos, aunque no de manera oficial, que no cumplían con todos los lineamientos y requerían hacer cambios.

La comisión realizó observaciones a cuatro partidos respecto a sus candidatos a diputados, que son parte de las que se solventaron anoche en sesión urgente. Al PRI se le indicó que en el segmento de alta competitividad le daban más espacios a hombres que a mujeres, además de que no incluyeron entre sus abanderados a alguno de los sectores vulnerables.

Para subsanar esa observación, ayer por la tarde el PRI reportó que retiraba la candidatura de Luis Borjas Romero, quien buscaba repetir en el distrito 13, y en su lugar registraron a Elizabeth Gamboa Solís, con quien además cubren la cuota de incluir a un ciudadano de los sectores vulnerables.

El cambio de Borjas Romero generó molestia en el grupo del senador y ahora candidato a la alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, donde lo ven como un ataque directo a él.

Al PVEM le señalaron que no ofrecieron espacios a candidatos indígenas, observación que también se le realizó al Partido Redes Sociales. Al Partido Fuerza por México le señalaron que, al igual que al PRI, no registró candidatos del sector vulnerable.

Respecto a las alcaldías, el PRI se vio obligado a cambiar a su aspirante de Acanceh, debido a que le faltó poner a una mujer entre las candidaturas en los 15 municipios más poblados.

En el caso del PT, la comisión señaló que llevaban más hombres que mujeres en el bloque de municipios más competitivos, y le faltaba elegir más candidatos de origen indígena.

Para Morena las observaciones fueron en el mismo sentido que al anterior, también habían registrado menos mujeres en su bloque de municipios donde son competitivos y podrían ganar, al igual que Redes Sociales donde de sus 20 candidatos a alcaldes, 11 eran hombres y nueve mujeres, y en la misma situación se encontraba Fuerza por México.

Como todos los partidos cumplieron con los lineamientos dispuestos por el Iepac, hoy viernes podrán comenzar de manera oficial con sus campañas.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Sesión Candidaturas con observaciones

El Consejo General Electoral sesionó anoche para aprobar los registros de los candidatos a alcaldes y diputados locales.

Sesión nocturna

Se esperaba que a partir de las 10 de la noche de ayer sesionara el Consejo General Electoral para validar las observaciones realizadas a los partidos.

Campañas

Una vez que sean aprobadas las candidaturas, los partidos podrán comenzar hoy a realizar sus campañas en todo el Estado.

Plazo

Los partidos que no logren corregir los observaciones hechas por la autoridad electoral y no logren su registro hoy, tendrán un plazo de hasta 48 horas para hacerlo. En caso de no llevar al cabo las modificaciones necesarias, los candidatos no podrán iniciar sus campañas.