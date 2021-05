Candidato de Buctzotz, en polémica por vídeo con mucho dinero

BUCTZOTZ.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Tomás Uh, se encuentra en el ojo del huracán por un vídeo que circula en redes sociales donde se le ve con gran cantidad de dinero, que "hasta se está cayendo".

Las imágenes se hicieron virales ayer y generaron controversia y molestia entre usuarios de redes, quienes desaprobaban y cuestionaban la situación.

En el vídeo se ve a Tomás Uh exhibiendo varios billetes, mientras se le escucha decir “¿Cómo ve, maestro. Da para comenzar o quiere usted más? Hay más aquí, hasta se está cayendo”.

El candidato "aclara" la situación

Sin embargo, poco después, también en redes sociales, el candidato, conocido domo “Tommy Uh”, emitió un comunicado en el qué afirmó que las acusaciones son falsas.

“Buenas noches queridos amigos y simpatizantes, por este medio quiero comunicarles que las notas de esas páginas que están causando controversias, SON FALSAS! Yo no he aceptado ningún trato con líderes de otros partidos, no hay alianzas ni sobornos de ningún tipo".

Afirma que no necesita sobornos

"Movimiento Ciudadano y mi persona no necesitamos de sobornos, nosotros somos honestos porque queremos el bienestar de nuestro pueblo”, publicó.

Asimismo, señaló que el vídeo sí es real, pero el material es de hace unos años.

“Las imágenes y vídeos que circulan en redes sociales son antiguas, de hace un par de años y el contenido fue resultado de mi trabajo”, finalizó.