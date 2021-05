''Compran votos'' en Dzoncauich

DZONCAUICH.— A tres semanas de las elecciones del 6 de junio, el Ayuntamiento repartió ayer jueves bloques, polvo y grava a familias que en sus casas tienen lonas de los candidatos del PRI Gloria Magaly Raz Couoh, quien no pidió licencia como alcaldesa para buscar la reelección, y de los aspirantes a diputados federal y estatal.

A diferencia de Sucilá y Panabá, donde gobierna el PRI y el PAN y el 29 de abril y el 11 de mayo vecinos interceptaron los camiones que de tarde repartían de material de construcción, en esta cabecera la entrega se hizo de mañana y rápido.

“Sabían que si lo entregaban muy tarde, la gente iba a salir a detener los camiones”, dijo María Couoh.

“Pedimos al gobierno del Estado que pare el reparto masivo de material porque él lo coordina y solo a priistas se le está entregando.

“Hay familias que realmente lo necesitan y no les dan el apoyo. Eso se llama desvío de recursos y compra de votos ¿A poco en esas casas (de bloques) realmente lo necesitan?”, cuestionó.

Pedro Moo, a su vez dijo que “pues creo están asegurando a su gente para que voten por ellos, pero hay gente que realmente no lo necesita y a la gente que lo necesita no les dan nada.

“Lo que no me parece es que a la gente más necesitada no le llega el apoyo.

“Que lo den en la comisaría de Chacmay”, propuso.

Carlos Pech, por su lado, dijo que “el favoritismo se está viendo; la culpa no es de la presidenta (Gloria Raz) y del síndico, Javier Cab, porque nadie vigila la entrega del material.

“Si hay coordinación del gobierno del Estado, que vengan a supervisar.

“Se supone que se hace un estudio socioeconómico antes de dar el apoyo, eso quiere decir que no se hizo y menos se supervisó. Solo se entregaron listas y bien, gracias, que se dé.

“El refrán dice: ‘No tiene la culpa el indio sino quien lo hizo su compadre’”, recordó Carlos Pech.— J.C.P.K.