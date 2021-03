Consejeras de Morena rechazan la imposición de candidatos

Hay muchos candidatos que no representan el espíritu de la 4T ni a AMLO, aseguran

MÉRIDA, Yucatán.- Consejeras de MORENA manifestaron que harán todo lo posible por ahuyentar al fantasma de la imposición que se apodera de su partido debido ya que dichas candidaturas no reflejan el espíritu de la Cuarta Transformación que representa el presidente de la República.

En rueda de prensa mujeres de dicho partido señalaron que representan a cinco mil agremiadas y que no estarán dispuestas a aceptar imposiciones de candidatos que nunca han pertenecido al partido, no representan al pueblo y porque hay otros 9 aspirantes auténticos de Morena que sí están con la 4T y con las bases militantes.

Las consejeras estatales Consuelo Velázquez Carranza y Victoria Gómez Ramírez “tacharon” de oportunista a la senadora Verónica Camino Farjat por cambiarse de partido en partido, y violar los estatutos de este instituto político, pues no siguió los procesos que marca el reglamento, como lo hicieron los 9 aspirantes que se inscribieron para contender para el municipio de Mérida.

También le podría interesar: "Militantes de Morena protestan por ''imposición'' de Jéssica Saidén en Progreso"

Según trascendió, este anuncio la haría la directiva estatal y nacional el 29 de marzo, que es cuando se deben dar a conocer a los candidatos a diversos cargos de elección popular, quienes fueron seleccionados con base a una encuesta.

Velázquez Carranza acusó al presidente nacional de Morena Mario Delgado Carrillo de ser el principal responsable de las divisiones que persisten dentro de este instituto político, al intentar imponer a Camino Farjat.

“Las más de 5 mil mujeres que formamos parte de esta fuerza política rechazamos la imposición de la legisladora local, pues no comulgamos con esta postulación, ya que esta persona no está afiliada a Morena, no está familiarizada con este proyecto que nosotras levantamos en Yucatán” aseguró.

También se pronunciaron en contra de la opinión que emitió sobre la mujer que acusa al ex senador José Félix Salgado Macedonio de abuso sexual, justificándolo al decir que, porque hasta ahora presentó la denuncia en contra del actual candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena.

Opinaron que estos comentarios sólo demuestran insensibilidad por parte de la senadora, quien no conoce el dolor de la víctima y de las madres de mujeres quienes presuntamente han sido violentadas por Salgado Macedonio.

“Nosotras estamos a favor de la justicia, al igual que el presidente, por lo que si el señor es culpable que se le juzgue” aseveraron.

Destacaron que estas imposiciones sólo generan división en la militancia, pues todos saben quiénes son los que desde años atrás han estado trabajando en el territorio, llevando el proyecto que encabeza Andrés Manuel de la 4T, que va más allá de los intereses personales de unos cuantos.

“La 4T fue creada para que un buen gobierno trabaje para el bien de todos, y no de unos cuantos, que están acostumbrados a tener rehenes para satisfacer sus caprichos materiales y personales” expresaron.

Por su parte la consejera estatal Victoria Gómez Ramírez indicó que no permitirán ninguna imposición que venga del Consejo Nacional de Elecciones, pues todos tuvieron la oportunidad de inscribirse, durante los tiempos establecidos, por lo que es una violación a los estatutos, que pretendan imponer candidatas y candidatos en Mérida y otros municipios como el de Umán y Kanasín, donde al parecer contenderán el diputado Enrique Castillo Ruz, y Carlos Moreno respectivamente.

“No es justo que nos hagan a un lado, Morena se formó para llevar una democracia, para que el país sea diferente, pues muchas personas han hecho el trabajo de cercanía con la gente, para que otros vengan de buenas a primeras a quitarnos lo que nos corresponde” finalizó.

Acompañaron a la consejeras en la rueda de prensa Silvia Fermina Reyes Rodríguez. responsable de la Unidad de Transparencia; militante lopezobradorista desde 1988; Esmeralda Echeverría Dorantes, Flor Mendoza Sánchez ; asesora de consejeras y Maria del Carmen Canché Chay, consejera estatal.