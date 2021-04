Coparmex lanza la campaña: ''#ParticipoVotoExijo''

MÉRIDA, Yucatán.- A través de un comunicado de prensa, el Centro Empresarial de Mérida (Coparmex Mérida), en concordancia con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Nacional), el lanzamiento de la campaña: "#ParticipoVotoExijo", en la que convocan a sus colaboradores, familias y a la sociedad en general, para participar en la jornada electoral del próximo 6 de junio.

Aspectos de la campaña ''#ParticipoVotoExijo'' que promueve Coparmex Mérida Aspectos de la campaña ''#ParticipoVotoExijo'' que promueve Coparmex Mérida Aspectos de la campaña ''#ParticipoVotoExijo'' que promueve Coparmex Mérida Aspectos de la campaña ''#ParticipoVotoExijo'' que promueve Coparmex Mérida Aspectos de la campaña ''#ParticipoVotoExijo'' que promueve Coparmex Mérida Aspectos de la campaña ''#ParticipoVotoExijo'' que promueve Coparmex Mérida ❮ ❯

"El proyecto Participo, Voto y Exijo tiene como objetivo incentivar la participación ciudadana ante las elecciones más grandes de nuestra historia", señala el comunicado.

Los ejes de la campaña son:

1) VOTO RAZONADO

2) OBSERVADORES ELECTORALES

3) DIÁLOGOS CON CANDIDATOS

4) MANIFIESTO MÉXICO

Se trata de una campaña de comunicación, principalmente digital, estructurada en 3 fases: PARTICIPO, VOTO, EXIJO.

¿Por qué a través de Internet?

Porque el 81.36% de los internautas son ciudadanos de 18 años o más, esto es, 65,576,160 - 69.03% de los votantes son internautas.

Ejes de la campaña

1) Campaña de Voto Razonado: Su objetivo es impulsar el voto previo y durante la jornada electoral del 6 de junio.

2) Observadores Electorales: COPARMEX Mérida tiene el objetivo de acreditar a cuando menos a 100 observadores electorales que observen lo que acontezca durante la Jornada Electoral y durante las sesiones cómputo.

3) Diálogos con candidatos: A fines de abril o principios de mayo, Coparmex Mérida enviará a las sedes estatales de los diferentes partidos políticos una serie de compromisos/preguntas para que sus candidatos y candidatas respondan por escrito y en vídeo.

En el comunicado, Comparmex Mérida señala que los días 13 y 20 de mayo, sostendrán reuniones de diálogo con los diferentes candidatos a la Alcaldía de Mérida.

4) Manifiesto México: Se trata de un documento que integra los principales temas ciudadanos de interés para nuestro país. Se entregará como propuesta a todos los candidatos y candidatas a ocupar cargos de elección popular para comprometerlos a implementarlo en caso de resultar electos.

A continuación el comunicado íntegro de Coparmex Mérida:

COMUNICADO DE PRENSA

Mérida, Yucatán, 7 de abril de 2021.

Como empresarios y ciudadanos, el Centro Empresarial de Mérida (Coparmex Mérida), en concordancia con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Nacional), estamos lanzando una campaña en la que convocamos e involucramos a nuestros colaboradores, nuestras familias y a la sociedad en general, para que asumamos la declaración #ParticipoVotoExijo ejerciendo así nuestro derecho y nuestra obligación de salir a votar este 6 de junio.

El proyecto Participo, Voto y Exijo tiene como objetivo incentivar la participación ciudadana ante las elecciones más grandes de nuestra historia.

La implementación está enfocada en 4 ejes principales:

1) VOTO RAZONADO

2) OBSERVADORES ELECTORALES

3) DIÁLOGOS CON CANDIDATOS

4) MANIFIESTO MÉXICO



Es una campaña de comunicación -principalmente digital- estructurada en 3 fases: PARTCIPO, VOTO, EXIJO, enfocada a promover la participación y el voto razonado de la ciudadanía durante la Jornada Electoral del próximo 6 de junio.

La campaña impulsará el conocimiento y el involucramiento de la ciudadanía con las diversas acciones y contenidos del programa Participo, Voto, Exijo, así como con contenidos e información relevante de terceros de consumo útil para los electores.

El concepto y hashtag institucional tiene como objetivo posicionar el nombre del proyecto #ParticipoVotoExijo.

¿Por qué a través de Internet? Porque el 81.36% de los internautas son ciudadanos de 18 años o más, esto es, 65,576,160 - 69.03% de los votantes son internautas.

4 Ejes:

1) Campaña de Voto Razonado

Su objetivo es impulsar el voto previo y durante la jornada electoral del 6 de junio.

Su enfoque es el desarrollo de la campaña a través de la red digital de Coparmex e incidencia a través de los colaboradores de nuestras empresas socias.

2) Observadores Electorales

Como COPARMEX Mérida, nuestro objetivo es lograr acreditar a cuando menos a 100 observadores electorales, de entre nuestros consejeros, socios, colaboradores de nuestras empresas asociadas y el staff del Centro Empresarial de Mérida, que observen lo que acontezca durante la Jornada Electoral y durante las sesiones cómputo en las sedes distritales y municipales.

3) Diálogos con candidatos

A finales del mes de abril o principios del mes de mayo, enviaremos por escrito a las sedes estatales de los diferentes partidos politicos una serie de compromisos/preguntas para que sus respectivos candidatos (as) a diputados (as) federales, a diputados (as) locales y a la Alcaldía de Mérida, nos respondan de igual manera por escrito acompañando una grabación en video refrendando lo que firmaron (vinculado al eje 4)).

El 13 y 20 de mayo, y por separado, sostendremos con los diferentes candidatos a la Alcaldía de Mérida reuniones para dialogar sobre los compromisos firmados que nos enviaron, así como para escuchar de manera general sus propuestas e intercambiar puntos de vista.

4) Manifiesto México

Es un documento que integra los principales temas ciudadanos de interés para nuestro país.

La propuesta será entregada a todos los candidatos y candidatas a ocupar cargos de elección popular para comprometerlos a su implementación en caso de ser electos.

(CENTRO EMPRESARIAL DE MÉRIDA / COPARMEX MÉRIDA).