Cruzan acusaciones: El debate sobre Progreso genera 11,000 opiniones

PROGRESO.— Once mil comentarios acumuló hasta ayer viernes el vídeo del debate que tres candidatos a la alcaldía —del total de nueve— sostuvieron anteanoche jueves y que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán, organizador del evento, transmitió en vivo en Iepac Yucatán en Facebook.

Julián Zacarías Curi, quien en 2018 ganó la alcaldía con 12,391 votos y busca la reelección; Lila Rosa Frías Castillo, del PRI, y Virginia Castillo Verde, de Redes Sociales Progresistas (RSP), se conectaron por internet al evento del Iepac, que comenzó a las 9 p.m.

Los aspirantes respondieron preguntas de los moderadores y replicaron a críticas que les formularon.

Hace tres años, Zacarías Curi y Lila Frías perdieron la candidatura del PRI a la alcaldía ante María del Carmen Ordaz Martínez; al final él, con el PAN, fue electo alcalde y Lila Frías ganó una diputación estatal.

Tras denunciarse mutuamente hace unos días ante la Fiscalía del Estado por difamación y ante el INE y el Iepac por rebasar los topes de campaña y usar cuentas falsas de Facebook, el panista y la priista también se lanzaron críticas en el debate.

Zacarías Curi hizo un recuento del trabajo municipal hecho desde 2018 y afirmó que el atraso de Progreso se debió a los 70 años de mal gobierno del PRI.

Aseguró que su administración construyó 30 kilómetros de calles, y los gobiernos priistas lo más que hicieron fueron ocho km y que cuando asumió la alcaldía (sustituyó a José Cortés Góngora, expriista que en 2015 ganó con el Partido Nueva Alianza) había solo dos patrullas y 40 agentes.

Lila Frías afirmó que hay inseguridad en el municipio por los robos y sus planes son formar comités ciudadanos, reactivar casetas de vigilancia, capacitar a los policías para que trabajen bien.

Indicó que si gana, revisarán el pago por el título de Blue Flag (para las playas de los dos malecones) y el apoderamiento de las playas.

Zacarías Curi le pidió a Lila Frías que aclare los resultados de la auditoría de las cuentas por $3.782,536 en el Instituto Tecnológico Superior Progreso en 2018, cuando ella fue directora del Tec.

Según nuestros archivos, Lila Frías fue tres veces directora del Tec. Asumió el puesto el 3 de noviembre de 2008 y renunció en enero de 2018, tras ser designada candidata del PRI a diputada; un mes después la sustituyó Írving Arthur Castillo Ávila.

Lila Frías le replicó a Zacarías que revise bien sus fuentes, porque en 2018 no era directora del Tec y por tanto no ejerció recursos.

“Mejor acude a la ASEY (Auditoría Superior, del Congreso estatal) y revisa tus cuentas porque ya se publicó que la ASEY te está persiguiendo”, expresó.

Virginia Castillo, a su vez, dijo que no todos en Progreso son mediocres y le preguntó a Zacarías Curi por qué busca la reelección.

“Tengo informes, he demostrado a la gente mi trabajo y si no lo hago yo, no lo va hacer nadie”, respondió el alcalde con licencia.

Dalia Novelo Medina, de Fuerza por México, en un comunicado se quejó de injusticia del Iepac.

Indicó que solicitó participar en el debate y no lo hizo debido a una falla técnica.

Narró que se entregó el correo de confirmación en tiempo y forma, pero rebotaron el correo.

“Al percatarnos de esto se notificó la falla y vuelvo a enviar la documentación necesaria, pero recibimos la respuesta de que no lo entregamos en tiempo y forma y no pudimos participar”, relató.— G.T.V.

Iepac Yucatán Debate sobre Progreso

Algunos de los comentarios publicados en el debate de tres candidatos a alcalde:

Sobre la exdirectora del Tec

Carmen Puc: Cómo pueden decir gracas a Lila se graduaron. No. Se pagó o la persona que se graduó estudió, se preparó. Mentira )es que) gracias a Lila. Es lo más vil que he escuchado.

Sobre el alcalde con licencia

Gema Azul: Muchos años nos quedábamos sin agua en vacaciones y eso ya no pasa, la basura ya no está en cerros en las esquinas porque ya tenemos recolección y las calles todas están alumbradas, gracias al mejor: Julián Zacarías Curi.

Li Ya: Nefasto Juliancito, risa sarcástica y de enojado.

Blanquita AB: ¿Se enojó el candidato o es mi idea?

Eduardo Pérez Padrón: Julián no ha echo nada, que se cuelga de los programas del gobierno federal es otra cosa... La maestra Virginia Castillo Verde (es) la mejor opción indudablemente.