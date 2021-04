Cuatro candidaturas de ''no mayas'', impugnadas en Valladolid

VALLADOLID.— Como lo hizo la ex aspirante a diputada por Morena para el I Distrito Federal María Candelaria May Novelo, quien también se declara activista indígena, ayer la Asociación Obrera Campesina impugnó cuatro candidaturas de personas que consideran no se apegan a que sean de origen indígena.

Moisés Tuz Acosta, representante del organismo, entregó ayer los recursos de impugnación contra las candidaturas de Alpha Tavera Escalante (Morena), Liborio Vidal Aguilar (PAN), Sansón Israel Palma Santos (PRI) y Jorge Canul Rubio (Movimiento Ciudadano).

De acuerdo con el recurso, ninguno de los cuatro candidatos a la diputación federal se ciñen a la parte indígena.

“No cumplen con los requisitos y esas candidaturas son para el pueblo indígena, ellos no lo asumen, no tienen todos los perfiles que piden para realizar este trabajo en este distrito que señala que sea de origen maya y que tengan su trayectoria en el pueblo maya”, dijo el entrevistado.

Como se publicó, María Candelaria May Novelo impugnó anteayer las candidaturas de Liborio Vidal y Alpha Tavera por el mismo motivo.

Tuz Acosta expresó que lo que se busca es que se cumpla con lo establecido por el INE que para el Distrito 1 le correspondería a una persona que sea proveniente de una familia indígena, que pertenezca a ese grupo, “porque sabemos que siempre han estado marginados y discriminados”.— Isauro Chi Díaz

Integrantes de la Asociación Obrera Campesina, representados por Moisés Tuz Acosta, se sumaron a las impugnaciones de las candidaturas de cuatro aspirantes a ocupar la curul en el Congreso de la Unión por el Distrito I Federal con sede en este municipio.

Al entregar la mañana de ayer los recursos de impugnación en las oficinas de la Junta Distrital Ejecutiva No. 1 del Instituto Nacional Electoral (INE), Tuz Acosta concedió una entrevista en la que confirmó que acudió a solicitar que se verifique que los candidatos cumplan con los perfiles como especifican los estatutos electorales.

Los cuatro candidatos a la curul federal que la asociación considera que no corresponden a la parte indígena, son Alpha Tavera Escalante (Morena), Liborio Vidal Aguilar (PAN), Sansón Israel Palma Santos (PRI) y Jorge Canul Rubio (Movimiento Ciudadano).

Sobre los dos primeros ya son dos las agrupaciones que buscan dejarlos fuera de la contienda electoral del próximo 6 de junio, pues la mañana del martes la activista María Candelaria May Novelo también hizo lo propio, con la misma intención.

“No cumplen con los requisitos y esas candidaturas son para el pueblo indígena, ellos no lo asumen, no tienen todos los perfiles que piden para realizar este trabajo en este distrito que señala que sea de origen maya y que tengan su trayectoria en el pueblo maya”, dijo el entrevistado.

Compañía

El dirigente de la asociación indígena estuvo acompañado por un grupo de alrededor de 15 personas, entre ellos Felipe Bernabé Arjona Tejero, quien señaló que se busca es que se cumpla con lo establecido por el INE que para el distrito 1 que le correspondería a una persona que sea proveniente de una familia indígena, que pertenezca a ese grupo, “porque sabemos que siempre han estado marginados y discriminados”, dijo.

Agregó que ahora con tanta lucha que hay a favor de los desfavorecidos, se está trabajando para que el Distrito 1 esté representando por una persona descendiente de los mayas, y estas personas impugnadas no cumplen con ese requisito.

Los inconformes indicaron que les aceptaron los documentos que entregaron en varias carpetas, pero que no les dieron fecha para la resolución a su petición, pero estarán pendientes del proceso de verificación.— ISAURO CHI DÍAZ