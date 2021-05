Denuncia contra Morena ''era algo que se veía venir''

Mario Mex: No se ha revelado si hubo encuestas

La presentación de varios recursos en los tribunales electorales contra la dirigencia nacional de Morena “era algo que se veía venir”, porque esta vez la selección de sus candidatos no fue tan democrática, menos consensuada y al menos no tan limpia y transparente como en 2018, declaró ayer su dirigente estatal, Mario Mex Albornoz.

“Muchos compañeros se inconformaron por el método que usaron por parte de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Hasta la fecha no se ha revelado si hubo encuestas o no, y si las hubo no se han dado a conocer, hubo el compromiso de Mario Delgado (su líder nacional) de darlas a conocer a quien quisiera, pero parece ser que no se han solicitado tampoco”, añadió.

En los últimos días los tribunales electorales, tanto local como en los federales, han emitido varias resoluciones principalmente en el sentido de ordenar a la Comisión Nacional responda a las quejas y los recursos presentados por militantes y simpatizantes de Morena, inconformes con los resultados en la selección de candidatos.

Uno de ellos es Miguel Candila Noh, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, quien busca la candidatura a una diputación federal.

Entrevistado al respecto su dirigente estatal en Yucatán manifestó que son quejas de sus compañeros inconformes con el proceso interno de su partido, y porque no son atendidos en sus reclamos.

Por ejemplo, Mex Albornoz citó que hasta hoy no se han dado a conocer las encuestas en las que supuestamente se basaron para designar a los candidatos.

“Es obligación de ellos, me refiero a la Comisión y al CEN dar a conocer las encuestas, lo debieron dar a conocer a la militancia, se debió hacer público en la página de Morena, se debió informar a quienes participaron en el proceso interno, incluso cual fue el método de selección. Finalmente solo se avisó en gran medida a los que quedaron como candidatos y candidatas, a los demás no se les dio ni la oportunidad de revisar por qué se dio una u otra candidatura”, dijo.

El morenista explicó que, el proceso fue centralizado en la Comisión Nacional de Elecciones y el CEN a través de sus delegados, a diferencia de lo que pasó en 2018, donde en sesiones de trabajo del Consejo Estatal, el consejo propuso las candidaturas para las alcaldías, diputaciones locales y federales, solo para la gubernatura lo propusieron el CEN y la Comisión Nacional, “el método fue más democrático, mucho más consensado más limpio, más transparente que el usado en 2021”.

El dirigente recordó que, según los estatutos, el método de selección debe ser por encuesta o asamblea, y las asambleas no se realizaron por el tema del Covid-19 y por no estar actualizado el padrón de militantes de Morena en Yucatán y en ninguna otra parte del país.

“No sabemos si se hicieron las encuestas o no, aparentemente sí, tengo conocimiento de algunos municipios donde sí se hicieron, pero no sé si fue la generalidad, ahí la información la deben dar a conocer puntualmente la Comisión y el CEN”, comentó.

El entrevistado señaló que, finalmente la comisión es la que designa las candidaturas según el estatuto, y sus compañeros y compañeras se inconformaron por los resultados porque no se les informó, no se les respetó, no se les tomó en cuenta o porque consideran que violaron sus derechos políticos partidistas.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Creo que están usando las herramientas legales al alcance para defenderse, de lo que ellos consideran en un momento dado, algo o una decisión injusta o poco clara o violatoria de la ley y del estatuto”, indicó.

Sin embargo el dirigente manifestó que esperan que todo concluya bien, están trabajando con candidatos y candidatas, para lograr mejor resultado en Yucatán, y se refiere al trabajo que realiza el Comité directivo estatal y los consejeros estatales en activo.

De un vistazo

pp

pp

pp

pp

pp

pp