Desean otra imagen para Kanasín

El alcalde electo habla sobre su agenda de trabajo

La seguridad y los servicios públicos serían los temas prioritarios del Ayuntamiento de Kanasín que a partir del 1 de septiembre encabezará el panista Edwin Bojórquez Ramírez.

“Sé que hay una gran responsabilidad. Tengo muy claro que ganar el 6 de junio en Kanasín es apostarle a un proyecto donde la gente se sienta escuchada y atendida”, dijo el alcalde electo, quien también tiene entre sus planes la creación de una universidad y cambiar la imagen que se tiene del municipio.

“Necesitamos darle un cambio a Kanasín. Eso es algo que me ha preocupado. Los que no viven en Kanasín tienen en mal concepto a Kanasín. Se habla de las cosas negativas, pero no se habla de su gastronomía, de su gente trabajadora, de la gente talentosa, y por eso vamos a trabajar mucho el tema de la imagen”.

En entrevista con el Diario, Bojórquez Ramírez resaltó que la clave para ganarse la confianza de las 12,913 personas que votaron por él fue ser alguien cercano a la gente.

“La gente me conoce, sabe que soy una persona con buenas ideas, con buenos proyectos, que se ha caracterizado por ser empático, por ser solidario. En esta pandemia, estuvimos solidarios con vecinos, con los ciudadanos sin saber que más adelante me tocaría ser el abanderado, y desde luego, el conocer y haber hecho toda mi vida una cercanía con el ciudadano, sin duda alguna fue el principal motivo por el cual hoy los kanasinenses apostaron a este proyecto”.

Kanasín es el municipio más poblado después de Mérida, ¿Cuáles serán los principales retos de gobernar una ciudad con más de 141,000 habitantes?

Las dos cosas que más preocupan a los kanasinenses son la seguridad y servicios públicos, dijo.

“Necesitamos tener una policía preparada, equipada, capacitada… Tenemos que abrir todas las casetas de policía de Kanasín. Hoy ninguna caseta está abierta y hoy el ciudadano recibe atropellos por parte de la seguridad pública del municipio, el ciudadano siente desconfianza a la Policía cuando nos debe dar armonía, paz, tranquilidad. En el tema de los servicios públicos, Kanasín necesita calles de calidad”.

“Hoy tenemos muchas calles en mal estado, de mala calidad. Necesitamos tener buenos pozos pluviales, banquetas, alumbrado, agua potable… Le vamos a apostar mucho al tema de la cultura y del deporte porque sabemos que el tema cultural y deportivo une a las familias”.

Hay muchas necesidades, pero ¿cuáles serán las primeras acciones que llevará al cabo luego de asumir el cargo?

“Vamos a trabajar mucho con los grupos vulnerables. Vamos a crear la Dirección de Asistencia y Apoyo a la Salud. Su función será tener dispensarios médicos en las colonias, comisarías y cabecera municipal donde todos los ciudadanos podrán acceder a este servicio médico”.

“ Tenemos el gran reto igual con el tema de las escuelas. Nos vamos a acercar a los directores para garantizar la tranquilidad de los niños y jóvenes, y tener todos los insumos en las escuelas para que se cumplan todos los protocolos de seguridad y los papás estén tranquilos de que sus hijos serán debidamente cuidados”.

¿Qué otros proyectos serán prioritarios en su gestión?

“El tema de los servicios públicos, es algo que ha aquejado muchísimo a los kanasinenses. Con estas lluvias cuántas calles en Kanasín quedan inundadas e intransitables, pasan los días y sigue el agua”.

“El tema de los servicios públicos es prioridad, vamos a atenderlo de manera puntual y antes de tomar protesta vamos a hacer un recorrido para escuchar a los ciudadanos (…)”

“Vamos a dividir Kanasín en la cabecera municipal y otras cuatro zonas donde se harán oficinas administrativas y operativas para que los ciudadanos no tengan que llegar hasta el Palacio Municipal para hacer su reporte o denuncia ciudadana.— IVÁN CANUL EK