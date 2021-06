“Dios mío, ayúdame... tres años”

Aguilar Arroyo ofrece en Motul: No les voy a fallar

MOTUL.— Roger Aguilar Arroyo, del PRI, es el virtual alcalde reelecto de Motul.

Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Iepac, con 41 de las 47 casillas contabilizadas, Aguilar Arroyo obtuvo anteayer 5,415 votos (en 2018 ganó con 6,435 sufragios); Aremy Mendoza Cuevas, del PAN-Panal; 3,816; Mario Herbé Aguilar Campos, de Morena, 3,628; Juan Centeno Sánchez, del Verde, 3,406; Ave María Falla, quien en 2015 fue candidata del PRI y ahora es de Movimiento Ciudadano, 321; Julio César Balam Escamilla, del Partido Encuentro Solidario (PES), 107 votos.

Al festejar anteanoche con sus simpatizantes, Aguilar Arroyo agradeció a Dios, a su familia y a la estructura del PRI, quienes los acompañaron en cada caminata y día a día promovieron en cada casa las mejores propuestas para Motul.

De manera especial, agradeció a los ciudadanos que le dieron su voto.

“Terminamos una jornada electoral donde fuimos provocados, donde querían intimidar y nosotros no dimos ninguna trompada. Nuestra campaña fue limpia y por eso ganamos limpiamente”, dijo el priista.

“Gracias a todos por el triunfo contundente, muchas gracias y Dios les bendiga. Dios mío, ayúdame a salir más fuerte estos tres años. No les voy a fallar”, aseguró ante su gente.

Ayer, los candidatos del PAN, Morena, Verde, MC y PES aceptaron la derrota.

Aremy Mendoza, del PAN, dijo que “quiero agradecer a todos los motuleños que creyeron en el proyecto de Acción Nacional y que me brindaron su confianza.

“Tengan la seguridad que seguiremos en acción para tener un mejor Motul. ¡Muchas gracias!”, agregó.

Centeno Sánchez dijo: “Agradezco a todos los motuleñ@s que me apoyaron, en este proyecto que concluimos ayer, cada uno de los votos recibidos fue un voto limpio y razonado que buscaban un Motul mejor. ¡Nos seguiremos viendo en nuestro querido Motul, siempre!”.

Aguilar Campos indicó: “Amigas y amigos de Motul, me permito por este medio agradecerles a todas y a todos su participación en forma respetuosa y ordenada en este proceso electoral en el que ustedes decidieron quien va a gobernar Motul. De igual manera les agradezco a todas y todos los votos que depositaron en mi favor, fueron votos razonados y sin ningún tipo de presión. Quedo de ustedes muy agradecido”.

Ave María Falla agradeció “a quienes confiaron en el nacimiento de este nuevo proyecto, ofreciendo una nueva forma de hacer política, siempre con respeto y ofreciendo propuestas reales.

“Gracias a todo mi equipo de trabajo de mujeres y hombres que pusieron el corazón por Motul, del cual me siento muy orgullosa, a quienes nos abrieron las puertas de su hogar y nos escucharon; me siento muy contenta de la gente que me rodeó y trabajo incansablemente todos los días en esta elección, en la que ofrecimos un nueva opción, nos deja muchas enseñanzas y experiencias, pero también a que no bajemos la guardia pues Motul nos necesita siempre”.

“Quiero felicitar a quienes hoy tuvieron la confianza de la mayoría de los motuleños en las urnas y en los diferentes cargos de elección, a todos ellos les deseo mucho éxito por el bienestar y el desarrollo de las familias de Motul y sus comisarías”, apuntó.

Balam Escamilla dijo: “Agradezco a las amigas y amigos que nos abrieron las puertas de su casa para escuchar el proyecto, tres años pasan rápido, esto no queda aquí, hay que trabajar fuertemente para continuar, mientras se tenga vida y salud sigue la lucha, tengo el privilegio de haber llegado al final, satisfecho estoy por apoyar a muchas personas, aunque tomaron otra decisión se les respeta, pero un servidor no se va de Motul por que sigue firme y se logro una experiencia que servirá para ser mejor día a día”.—- Mauricio Can Tec