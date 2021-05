El INE solicita dos nuevos consejeros

Se necesita suplir un fallecimiento y una renuncia

En pleno proceso electoral y ya por entrar a la etapa final de las campañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una convocatoria para elegir a dos consejeras y/o consejeros electorales del Consejo Distrital 05 con cabecera en Ticul, ya que un consejero murió y otro presentó su renuncia.

Fernando Balmes Pérez, presidente de la Junta Local del INE en Yucatán, informó que, desde el pasado sábado al próximo 15 de mayo, se recibirán las solicitudes de inscripción de quienes aspiren a cubrir estas dos vacantes del Consejo Distrital en el interior del Estado.

Los nuevos consejeros a seleccionar serán, uno para sustituir a Ricardo David Contreras Celis, quien falleció el pasado mes de diciembre y a Gertudris Llama Ventura, quien renunció en ese mismo mes.

El funcionario señaló que, podrán inscribirse o ser propuestos como aspirantes los ciudadanos interesados en participar, incluidos los que hayan participado como consejera o consejero en los Consejos Locales o Distritales en anteriores elecciones, excepto quienes hubiesen participado como Consejeras o Consejeros Electorales de Consejo Local o Distrital durante tres o más procesos electorales federales.

Quién desee postularse deberá ser mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.

De igual manera debe tener residencia de dos años en el estado, así como contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones y no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación.

También no debe ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no contar con impedimento legal o incompatibilidad para el cargo, por no cumplir con los requisitos señalados en la ley y, gozar de buena reputación y no haber sido condenada(o) por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

El registro podrá ser tanto en la modalidad virtual -mediante el envío de la documentación requerida a través del correo electrónico, así como en su modalidad presencia, —acudiendo a las sedes de las juntas ejecutivas del INE en las entidades o distritos electorales federales en que la contingencia sanitaria lo permita y respetando en todo momento las medidas sanitarias— en horario de atención presencial: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a las 18:00 horas; sábado de 10:00 a 14:00 horas.

La inscripción podrá ser a título personal o por medio de organizaciones civiles, no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal o regional. Las propuestas se acompañarán del formato de solicitud de inscripción que deberá ser entregado para su registro. El formato y los anexos estarán disponible en las redes sociales de INEYucatan en: Facebook, Twitter e Instagram. La inscripción virtual se realizará vía correo electrónico dirigido al Vocal Secretario de la Junta Local o Distrital Ejecutiva o de forma presencial en las instalaciones de la Junta Local o Distrital Ejecutiva correspondiente. En caso de la modalidad virtual, los documentos probatorios serán enviados por correo electrónico de forma adjunta a la solicitud de inscripción en formato PDF y en archivo digital comprimido. Para el caso de la modalidad presencial, la entrega de la documentación será en copia simple y legible. Entre los documentos a presentar se encuentra: solicitud de inscripción, Currículum, síntesis curricular, en la que la/el aspirante deberá realizar un resumen de su trayectoria profesional y laboral, documento que puede descargarse en la convocatoria fijada en las redes sociales del INE Yucatán. También deberá presentarse en formato PDF o, en su caso, presentar en copia simple y legible, del: acta de nacimiento, credencial para votar vigente por ambos lados, comprobante de domicilio, en el que se haga constar la residencia en la entidad federativa correspondiente, en su caso, certificados, comprobantes con valor curricular, u otros documentos que acrediten que cuenta con los conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones, así como señalar las referencias completas de las publicaciones en las que haya participado. En su caso, constancia de haber participado como Consejera o Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales y consejos correspondientes; presentar un escrito de tres cuartillas como máximo, en las que exprese las razones por las que aspira a ser designada Consejera o Consejero Electoral y exponga a su juicio cuál es el sentido de la participación de una Consejera o un Consejero Electoral en el Consejo Distrital y cuáles las funciones que debe desempeñar y los logros que desea alcanzar. Declaración bajo protesta de decir verdad, la cual contempla aspectos: ser mexicana o mexicano; se encuentra en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y políticos; tener residencia de al menos dos años en la entidad; no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial, entre otros.—