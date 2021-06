Expertos analizan el futuro político de Liborio Vidal

“Ganó indirectamente”

En el Foro Megamedia de resultados electorales, Luis Ramírez Carrillo y Othón Baños Ramírez abordaron el futuro del controvertido político Liborio Vidal Aguilar y la eventual aspiración de Mauricio Vila Dosal a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República.

El Foro, que se transmitió en vivo el 9 de junio en la página de Facebook de Diario de Yucatán, donde aún puede consultarse, Ramírez Carrillo opinó que Vidal Aguilar continuará en el PAN, pero como parte de una estrategia conjunta.

Baños Ramírez, por el contrario, afirmó que no ve a Liborio en ese partido ni en el PRI y tampoco lo visualiza como candidato a la próxima gubernatura por alguna de estas organizaciones.

En los últimos comicios, Vidal Aguilar, junto con otros priistas, trabajaron como operadores políticos de Acción Nacional, sobre todo en el oriente del estado.

Este partido designó a Liborio como su candidato a diputado federal por el Primer Distrito, pero una decisión del Tribunal Federal Electoral se la retiró por no acreditar su ascendencia indígena. En su lugar, el PAN nombró a Sergio Enrique Chalé Cauich, diputado federal suplente de Jesús Carlos Vidal Peniche, del PVEM, sobrino de Liborio Vidal.

Este personaje inició su carrera como alcalde del PRI en Valladolid. Por ese mismo partido fue dos veces diputado local y funcionario del gobierno del estado. En 2001 se cambió al PRD y otra vez compitió, sin éxito, por la alcaldía de Valladolid. De 2009 a 2012 fungió como diputado federal por el PVEM y de 2015 a 2018, repitió en ese cargo como candidato del PRI. En 2021 se afilió al PAN.

Los conductores del Foro, los periodistas Hernán Casares Cámara y Regina Montañez Raz, preguntaron a los panelistas ¿qué papel creen que jugará Liborio Vidal en la próxima sucesión a la gubernatura? y también si éste seguirá en el PAN o se iría a otro partido para luchar por ese puesto.

Ramírez Carrillo respondió que “Liborio es como uno de los Hermanos Marx: tiene unos principios fuertes, pero si no le funcionan siempre tendrá otros y otros y otros en la bolsa”.

Yo apostaría a que él permanecerá en el PAN, dijo, y si no, afinará su próxima estrategia política con ese partido. Podría moverse hacia algún otro partido de manera eventual, “pero creo que eso será parte de la estrategia electoral conjunta”.

Añadió que aunque lo bajaron de la candidatura, ganó su candidato, lo que muestra que sigue conservando su capacidad de movilización. Él es muy efectivo en su territorio, donde conoce a todos, “incluso de piquete en el tuch. Les habla a sus celulares, se toma los tragos con ellos, y aunque él toma poco, les invita a los tragos, por lo menos”.

Según el analista, el candidato de Liborio ganó y de este modo él lo hizo indirectamente, “por lo que no tiene que cambiarse de partido, pero todo dependerá de lo que suceda en tres años, que serán muy movidos políticamente”.

“Por un lado estará Morena y por otro el PRI, que estará en pleno proceso de reacomodo, mismo que algunos verán como un proceso de estampida, aunque definitivamente no va a desaparecer. Allí permanecerá. ¿Será aliado de Morena o del PAN? Veremos si el gobernador Vila conserva su capacidad de negociación tan pragmática”.

“Lo más probable es que éste le diga al PRI: no te alíes con Morena, te conviene más aliarte conmigo en Yucatán y ganas más. Entonces, tal vez pueda convencer a muchos activos de ese partido de pasarse al PAN, en lugar de irse a Morena”.

En este sentido, Ramírez Carrillo dijo que “todo mundo está viendo la estampida del PRI hacia Morena, pero yo creo que el rebaño sagrado se va a dividir en dos, dependiendo de quien ofrezca más en su momento”.

Baños Ramírez consideró que no ve a Liborio en ninguno de los dos partidos. “Francamente, me parece que los cuadros actuales del PAN son muy importantes y hay una cantera muy buena para sacar candidatos, de modo que Vidal no tiene ni un chance de ser nombrado aspirante a gobernador”.

Los periodistas le comentaron que, en efecto, parece que hay una cantera en el PAN, pero ésta no tendría la suficiente malicia, porque para ganar el Oriente, por poner una zona, Acción Nacional se apoyó en el PRI, no solo en el equipo más visible de Liborio, sino en otros a nivel municipal. También está el caso de William Sosa Altamira, un antiguo operador electoral del PRI que hoy es funcionario panista. En este sentido, pareciera que esta cantera del PAN no podría ganar abrumadoramente por sí sola. ¿Usted cree que sí?, preguntaron los periodistas.

Efectivamente, respondió el Dr. Baños Ramírez, estos priistas tiene bastante experiencia en un territorio, en el Oriente, pero éste solo significa una quinta parte de Yucatán, el territorio más densamente poblado es la Zona Metropolitana, el Sur, el Centro y allí “no brilla el apellido Vidal”.

Añadió que, por el lado de Morena, es posible que Verónica Camino pueda despuntar, “porque es mujer y las mujeres están ganando mucho terreno en la política”.

Otra pregunta en el Foro fue si la victoria aquí de Acción Nacional proyectaría a Mauricio Vila como eventual candidato de ese partido a la Presidencia.

Ramírez Carrillo respondió que seguro “lo va a considerar y, si no, jugará como que si lo considerara”, y moverá esa carta con más fuerza mientras se acercan las presidenciales.

“Se trata de apostar fuerte para ganar lo más posible. Es lo lógico para Vila Dosal, tomando en cuenta su carrera y su formación empresarial, en donde siempre hay un juego de inversiones, un poco como jugar a la bolsa: especulas y vas apostando y no te retiras hasta que piensas que puedes obtener la máxima ganancia y esto es lo que él está haciendo con su carrera política, jugando a la apuesta más alta, pero siempre sabiendo que puede retirarse con una ganancia intermedia. Siente que alguien que ya es gobernador, también puede querer ser presidente”.

Empero para Baños Ramírez este asunto dependerá del escenario local y nacional. Si Vila sigue proyectando capacidad de gobierno y de futuro para la entidad, dijo, se fortalecerá localmente, pero eso no basta. Para que lo consideren un candidato a nivel nacional, dependerá de lo que ocurra en el resto del país, “y en este sentido veo allí un candidato muy fuerte, el recién electo gobernador panista en Querétaro, Mauricio Kuri, que ha sido senador y tiene una carrera política fuerte, dura”.

“Me parece que Vila podrá entrar también a esa competencia, pero no la tendrá fácil”, afirmó.— HERNÁN CASARES CÁMARA.

