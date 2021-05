Fichan a “turistas electorales”

Pruebas de 300 votantes falsos hay en San Felipe

política y gobierno

SAN FELIPE.— Mediante el turismo electoral, habría 300 nuevos electores que votarían por el PRI, denunció el candidato de Morena a alcalde de este puerto, Pastor Contreras Avilés, para las elecciones del 6 de junio.

Indicó que vecinos de Tizimín, Panabá, Loche, Santa Rosa y Anexas, Kaua, Valladolid y otras comunidades habrían hecho cambios domiciliarios como si fueran habitantes de San Felipe para votar en la elección de alcalde de este puerto.

Afirmó que ya cuentan con la Lista Nominal de Electores y con pruebas de las personas que hicieron turismo electoral cambiando sus credenciales con falso domicilio.

Informó que ya interpusieron las denuncias en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) porque no van a ser cómplices del turismo electoral.

“Estamos cansados de las mismas prácticas, ¿por qué no dejan que el pueblo decida?”, cuestionó.

Dijo que, según las pruebas, 523 personas que no residen en San Felipe están en la Lista Nominal y de ellas 300 votarían por primera vez en el puerto. Incluso dijo que se sabe que 10% de esas personas ya se mudó para simular que es residente.

Añadió que el Instituto Nacional Electoral estuvo de acuerdo, pues entregó esas nuevas credenciales, ya que cuando iban personas nacidas en el puerto a tramitar la mica electoral les decían que ya se llenó el cupo, pero por los turistas electorales.

Incluso, dijo, gente del INE estuvo yendo al puerto a verificar los domicilios, no halló a algunos y los reportó como falsa información, pero no detectó a todos porque otras personas respondieron por otros no encontrados.

Contreras Avilés afirmó que solo queda esperar que la Fepade investigue, ya que es un delito grave si se llega a consumar. “Esta vez no vamos a permitir que gente ajena decida por nosotros”, dijo.

Hace un par de días, la diputada de Morena Fátima Perera Salazar presentó en la tribuna del Congreso del Estado la denuncia por turismo electoral en San Felipe y dijo que se interpuso una querella en la Fepade y que si el delito se consuma se hablaría de fraude electoral y los involucrados podrían ir a la cárcel.— Wendy Ucán Chan