Francisco Torres pide al gobernador que ''saque las manos'' del proceso electoral

''Nuestros sondeos nos dan buenos resultados'', dice líder estatal del PRI

Asegura que Víctor Cervera ya no es priista

MÉRIDA, Yucatán.- El presidente del comité estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, acompañado de candidatos a diputados, aseguraron que el gobierno del Estado maneja los programas sociales con fines electorales para favorecer a los candidatos del PAN.

Aspectos de la rueda de prensa que encabezó Francisco Torres, presidente estatal del PRI, este lunes 17 de mayo de 2021, en la Casa del Pueblo.- (Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca)

Violencia electoral

En rueda de prensa hoy en la casa del Pueblo, Torres Rivas mostró vídeos de enfrentamientos en Tixcacacupul, Chankom, Panabá, Texán Palomeque que son pruebas contundentes de la violencia electoral y compra de votos por parte de los panistas, y otro vídeo donde el candidato Jesús Pérez Ballote sostiene una reunión con simpatizantes meridanos a quienes les ofrece resolver los problemas en forma rápida porque tiene a su disposición a la Japay, Sedesol y otras dependencias. Además, dice que reparte despensas a personas con alguna discapacidad y mujeres vulnerables.

Violación a la ley electoral

El candidato a diputado federal del Distrito I, Sansón Palma, expuso que aun cuando Liborio Vidal, Alpha Talavera y Jorge Canul ya no son candidatos a diputados federales porque no son indígenas, estos no retiran su propaganda en los municipios lo que es una violación a la ley electoral.

Pidió al INE y a sus partidos políticos que quiten su publicidad que tienen en los municipios de este distrito.

Embestida de los panistas

Panchito Torres dijo que denunciarán toda esta embestida de los panistas, afirmó que están desesperados los candidatos del PAN por las tendencias de los sondeos y por ello usan los programas sociales y apoyos, principalmente reparto de maíz, material de construcción, dotación de huevos y pollos, y recurren a la violencia electoral en todo Yucatán, aunque sólo mostró vídeos de cuatro poblaciones.

Panchito Torres pidió al gobernador Mauricio Vila Dosal que saque las manos del proceso electoral porque las tiene metidas hasta el fondo y también le pidió que garantice la seguridad de los ciudadanos.

"El PRI no está en contra de los apoyos y programas, está en contra del uso electorero", enfatizó. "Estas son pruebas contundentes y pedimos al gobierno y los panistas que jueguen limpio".

Queja contra el partido Morena

Los priistas también se quejaron del partido Morena porque en sus visitas a los adultos mayores que reciben una pensión les dicen que no voten por el PRI porque les quitará ese apoyo, lo que no es cierto.

En otros temas, el líder priista informó que impugnarán el retiro de la candidatura del Distrito VI porque ella sí pidió licencia en tiempo y forma, pero no se lo autorizaron en su momento. Hay jurisprudencias que le favorecen y por ello impugnarán el fallo del tribunal electoral.

Víctor Cervera, ya no es priista

Sobre Carlos Pavón Flores que presuntamente trabaja a favor de Morena, Torres Rivas dijo que en estos días analizarán su situación porque tiene un cargo directivo en el PRI. Del candidato de Movimiento Ciudadano, Víctor Cervera Hernández, informó que ya no es priista porque los estatutos establecen que si un militante acepta a otro partido automáticamente queda expulsado.